Приметы и праздники 20 ноября: что нельзя делать

В Украине и во всем мире 21 ноября отмечают много важных праздников, среди которых стоит отметить День десантно-штурмовых сил Украины и День достоинства и свободы

Также отмечают: Всемирный день телевидения, Всемирный день философии, День отказа от курения, Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. День ангела у Михаила и Павла. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 21 ноября

День достоинства и свободы (начало Революции Достоинства)

Майдан 22 ноября 2013 года Фото: НВ

Учрежден указом президента от 13 ноября 2014 года. Этот день должен способствовать утверждению принципов свободы и демократии. 21 ноября 2013 года на Майдане начались массовые митинги (Революция Достоинства), ставшие причиной конца правления президента Виктора Януковича, который сбежал в Россию.

День десантно-штурмовых сил Украины

День десантно-штурмовых сил Украины calendarium

Праздник установлен указом президента от 21 ноября 2017 года. До 2017 года отмечался 2 августа и назывался День высокомобильных десантных войск Украины.

Всемирный день телевидения

День телевидения pixabay

Отмечаемый ежегодно 21 ноября, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. Телевидение было признано важным инструментом воздействия – ориентации, направления и мониторинга общественного мнения. Трудно переоценить его влияние и воздействие на мировую политику.

Всемирный день философии

День философии webplus.info

Был провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году, проводится в третий четверг ноября ежегодно. Идея заключается в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных социокультурных преобразований, приобщить людей к философскому наследию, приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей и стимулировать публичные дебаты мыслителей и гражданского общества.

День отказа от курения

День отказа от курения pixabay

Был установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году. Цель – способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных Православие

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе. Отмечается ежегодно 8 ноября. Восьмой день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют "днем восьмым".

Приметы 21 ноября

Рассвело раньше обычного – к холодам.

Иней утром – к снежной зиме.

Туман утром – к оттепели.

Мокрый снег идет – к дождливой весне.

Ясная погода – к морозам.

Что нельзя делать 21 ноября

В этот день запрещено рубить топором, резать ножом или ткать. Также нельзя тяжело работать, преследовать корыстные цели, делать что-то ради собственной выгоды.

Кто родился 21 ноября

Бьорк (54 года)

Бьорк instagram.com/bjork

Известная исландская певица, актриса, музыкант, композитор и автор песен, лауреат множества премий.

Вольтер

Вольтер Википедия

Настоящее имя Франсуа-Мари Аруэ. Один из величайших французских философов-просветителей XVIII века, поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист. Точное происхождение псевдонима неизвестно. Жил с 1694 по 30 мая 1778 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в этот день отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы – большой христианский праздник. Другие названия – Введение в Храм Пресвятой Девы Марии, Третья Пречистая.

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