Приметы и праздники 20 ноября: что нельзя делать

20 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Всемирный день ребенка и День педиатра.

Также отмечают Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких, День индустриализации Африки, Празднование в честь явления иконы Божией Матери "Взыграние Младенца", в народе – Федотов день, а день ангела у Елизаветы и Михаила. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

20 ноября – праздники

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка pixabay

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

День педиатра

День педиатра Айболит

Установлен в 1959 году Генеральной Ассамблеей ООН с момента принятия Декларации прав ребенка. Документ провозглашал основные принципы защиты детства. Дальнейшее международное правовое развитие в области защиты прав детей произошло в 1989 году, когда ООН в дополнение к уже действующим нормативным актам приняла Конвенцию о правах ребенка.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких

День борьбы против ХОБЛ pixabay

Отмечается ежегодно в среду второй или третьей недели ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — общее название для ряда заболеваний, при которых наблюдается устойчивое нарушение движения воздушного потока из легких. Используемые прежде термины "хронический бронхит" и "эмфизема" более не употребляются, они включены в понятие ХОБЛ. Эта болезнь – неизлечима, но правильное лечение позволяет замедлить ее развитие.

День индустриализации Африки

Индустриализация Африки pixabay

В рамках второго десятилетия промышленного развития Африки Генеральная Ассамблея ООН в 1989 году провозгласила 20 ноября Днем индустриализации Африки. Цель – заручиться поддержкой международного сообщества в деле ускорения темпов индустриализации региона и развития торговых отношений между африканскими странами.

Празднование в честь явления иконы Божией Матери "Взыграние Младенца"

Икона Божией Матери "Взыграние Младенца" Правмир

Икона Божией Матери "Взыграние Младенца" явилась в 1795 году в восемнадцати верстах от Москвы, при деревне Гремячевой, в Николо-Угрешском монастыре. Богоматерь на этой иконе изображена с сидящим на Ее руках Богомладенцем, прильнувшим Своей щекой к Ее щеке.

Федотов день

Мученик Феодот Азвука веры

В этот день почитают память святого мученика Феодота, который был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в 3 веке в Мелитине. Его схватили язычники и принуждали отречься от убеждений, после чего обезглавили. На Федота крестьянки начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи.

Приметы 20 ноября

Гололед – холода продлятся долго.

Снег идет – к полноводию весной.

Снег падает на влажную землю – к хорошему урожаю ржи.

Галки кричат сильнее обычного – к снегопаду.

Реки и ручьи льдом покрылись – к зиме.

Что нельзя делать 20 ноября

В этот день запрещено ругаться и спорить, осуждать кого-либо. Беременным нельзя есть на ходу. Также запрещено лениться, долго спать. Более того, нельзя вязать, зато можно прясть и ткать.

Кто родился 20 ноября

Джо Байден Радио Свобода

Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США, вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр. Кандидат в президенты США.

Сергей Полунин The Guardian

Украинский артист балета, переехавший в Россию. Премьер Королевского балета в Лондоне. Известный скандальными высказываниями о любви к президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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