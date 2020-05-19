Приметы и праздники 20 мая: что нельзя делать в этот день

20 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день пчел, Всемирный день метрологии и День банковских работников Украины.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день пчел

20 мая отмечается Всемирный день пчел. Праздник был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года. Этому предшествовала целая череда событий: принятие Конвенции и биологическом многообразии, работа Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по вопросам проблем опыления, опылителей, сохранения их многообразия, безопасности продовольствия и устойчивого развития сельского хозяйства.

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Всемирный день метрологии

День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой "Метрической Конвенции", которая стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого международного метрологического пространства.

День банковских работников Украины

Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президента Украины № 316/04 от 6 марта 2004 года. Государство стремится подчеркнуть важную роль банковской системы и значительный вклад банковских работников в развитие экономики Украины и обеспечения ее финансовой стабильности.

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Приметы 20 мая

Если с неба льет – к обильному урожаю малины и калины.

Дождливый день – сентябрь будет теплым.

Если утром приморозило, а днем солнечно – к хорошему урожаю гречки и злаков.

Если на ясном небе много звезд – к богатому урожаю грибов и ягод.

У месяца острые концы направлены вниз – погода должна быть теплой.

Если луна приобрела красноватый оттенок – ждите дождя.

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