Приметы и праздники 20 июля: что нельзя делать в этот день

20 июля 2020 года в мире празднуют Международный день шахмат и Международный день торта. А по народному календарю отмечается День Авдотьи Сеногнойки.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 20 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Международный день шахмат

Этот праздник посвященный шахматам отмечается с 1966 года. По данным Всемирной шахматной федерации в 2012 году в мире насчитывалось 605 миллионов людей, постоянно играющих в шахматы.

Международный день шахмат: что это за праздник (фото – habr.com)

Международный день торта

20 июля отмечают Международный День Торта. Этот праздник посвящен не только популярному десерту, но дружбе и миру между людьми, странами, народами. Девиз праздника – "Я приду к тебе с тортом".

Международный день торта: что это за праздник (фото – smachno.24tv.ua)

День Авдотьи Сеногнойки

Народный праздник Авдотья Сеногнойка ежегодно отмечается 20 июля. В православии в этот день чтят преподобную Евфросинию (Авдотью). Название "Сеногнойка" праздник получил по причине высокой влажности воздуха и большой вероятности осадков в это время, из-за чего трава в стогах прела и гнила.

День Авдотьи Сеногнойки: когда отмечают (фото – fonwall.ru )

Приметы на 20 июля

Если 20 июля идет дождь – сено будет испорченным.

Если на Авдотью начнется дождь, то он будет идти еще 7 недель.

Дубовые веники, изготовленные в этот день, обладают особой целительной силой.

Если окурить дом дымом дубовых листьев – в нем не будет пожара.

Что нельзя делать 20 июля

20 июлянельзя купаться, потому что вас утащит водяной под воду.

Лучше не подходить к корове. Если она вас обнюхает, то скорее всего вы скоро заболеете.

Не стоит 20 июля расстраиваться по любому поводу, день создан для веселья и песен.

Нельзя обманывать и завидовать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в июле 2020 года: церковный календарь.