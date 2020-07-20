Приметы и праздники 20 июля: что нельзя делать в этот день
Приметы и праздники 20 июля: что нельзя делать в этот день (фото - goodfon.ru).
20 июля 2020 года в мире празднуют Международный день шахмат и Международный день торта. А по народному календарю отмечается День Авдотьи Сеногнойки.
OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 20 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.
Международный день шахмат
Этот праздник посвященный шахматам отмечается с 1966 года. По данным Всемирной шахматной федерации в 2012 году в мире насчитывалось 605 миллионов людей, постоянно играющих в шахматы.
Международный день шахмат: что это за праздник (фото – habr.com)
Международный день торта
20 июля отмечают Международный День Торта. Этот праздник посвящен не только популярному десерту, но дружбе и миру между людьми, странами, народами. Девиз праздника – "Я приду к тебе с тортом".
Международный день торта: что это за праздник (фото – smachno.24tv.ua)
День Авдотьи Сеногнойки
Народный праздник Авдотья Сеногнойка ежегодно отмечается 20 июля. В православии в этот день чтят преподобную Евфросинию (Авдотью). Название "Сеногнойка" праздник получил по причине высокой влажности воздуха и большой вероятности осадков в это время, из-за чего трава в стогах прела и гнила.
День Авдотьи Сеногнойки: когда отмечают (фото – fonwall.ru )
Приметы на 20 июля
Если 20 июля идет дождь – сено будет испорченным.
Если на Авдотью начнется дождь, то он будет идти еще 7 недель.
Дубовые веники, изготовленные в этот день, обладают особой целительной силой.
Если окурить дом дымом дубовых листьев – в нем не будет пожара.
Что нельзя делать 20 июля
20 июлянельзя купаться, потому что вас утащит водяной под воду.
Лучше не подходить к корове. Если она вас обнюхает, то скорее всего вы скоро заболеете.
Не стоит 20 июля расстраиваться по любому поводу, день создан для веселья и песен.
Нельзя обманывать и завидовать.
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