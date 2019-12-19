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Приметы и праздники 20 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

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20 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день солидарности людей. Также в этот день родились Питер Крисс, американский музыкант, ударник рок-группы "Kiss", а также украинский оперный певец Василий Слипак.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 20 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Международный день солидарности людей

Международный день солидарности людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции (№ 60/209), посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в 21 веке.

Приметы и праздники 20 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 20 декабря

  • Пошел плотный и мокрый снег – примета того, что лето будет влажным, с большим количеством осадков, и наоборот.

  • Солнце находится в дымке – пурга будет.

  • Солнце опускается в облака – стоит ожидать снегопада

Приметы и праздники 20 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 20 декабря

  • Женщинам в этот день запрещено тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.

  • Девушкам в этот день нельзя расчесывать волосы и мыть голову.

  • Нельзя веселиться и петь песни

Приметы и праздники 20 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Родились 20 декабря

1945 — Питер Крисс, американский музыкант, ударник рок-группы "Kiss".

Приметы и праздники 20 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

1974 — Василий Слипак (убит в 2016), украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы.

Приметы и праздники 20 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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Автор
Мария Дидык
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