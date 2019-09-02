Приметы и праздники 2 сентября: что нельзя делать

2 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: День нотариата в Украине, День окончания Второй мировой войны.
Христиане почитают память библейского пророка Самуила. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.
Праздники 2 сентября
День нотариата в Украине
Профессиональный праздник официально празднуется с 2010 года после указа президента от 22 февраля. Украинская нотариальная палата обратилась к Виктору Ющенко с просьбой организовать это событие.
День окончания Второй мировой войны
Деревянко ставит свою подпись под актом о капитуляции
Эта дата была установлена в РФ Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" от 23 июля 2010 года. Международно-правовым основанием для установления этого праздника считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" представителями союзных государств. Вторая мировая война принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем сторонам, которые в ней участвовали.
День памяти пророка Самуила
День памяти пророка Самуила
Азбука веры
Пророка Самуила считали заступником всех мужчин. Он был последним судьей Израиля. Когда Самуил вырос, мать привела его в скинию в городе Силоме. Там он долго служил. Считается, что Бог открыл Самуилу будущее еврейского народа.
Филистимляне вторглись в пределы земли Обетованной, лишь тогда евреи вспомнили о существовании Бога и воззвали к нему. Но это не помогло народу. Тем не менее, молитва Самуила избавила евреев от власти филистимлян. После всех испытаний пророк управлял народом 40 лет.
Приметы 2 сентября
Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.
Много рябины – к частым дождям осенью.
Облака высоко плывут – к хорошей погоде.
Кроты ямы роют на север – к ясной зиме.
Много мышей – к холодной зиме.
Что нельзя делать 2 сентября
В этот день не рекомендуется заводить новые знакомства, стричь и расчесывать волосы и ногти.
Кто родился 2 сентября
Дэвид Бениофф (49 лет)
Дэвид Бениофф
Кино-Театр.РУ
Американский писатель, сценарист и телепродюсер, со-создатель и шоураннер культового сериала телеканала HBO "Игра престолов".
Лева Би-2 (Егор Бортник) (47 лет)
Егор Бортник
24СМИ
Российский рок-музыкант белорусского происхождения, поэт, вокалист и гитарист, основатель группы "Би-2". Хиты: "Лайки", "Мой рок-н-ролл", "Молитва", "Черное солнце", "Летчик", "Шамбала", "Мой друг" и многие другие.
Киану Ривз (55 лет)
Киану Ривз
instagram./keanu_reeves_demons
Популярный канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант. Известен благодаря ролям в следующих фильмах: "Матрица", "Джон Уик", "Скорость", "Дракула", "Дом у озера" и многие другие.
Сальма Хайек (53 года)
Сальма Хайек
instagram/salmahayek
Мексикано-американская актриса, первая мексиканка, номинированная на премию "Оскар" за лучшую женскую роль. Фильмы: "От заката до рассвета", "Фрида", "Отчаянный", "Бандитки", "Однажды в Мексике" и другие.
Алексей Чадов (38 лет)
Алексей Чадов
instagram/alexeychadov_group
Известный российский актер театра и кино. Фильмы: "9 рота", "На безымянной высоте", "Ночной дозор", "Вий", "Дневной дозор", "Жара" и другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 2 сентября по картам Таро предсказывает насыщенный на приключения день у всех знаков Зодиака.
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