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Приметы и праздники 2 сентября: что нельзя делать

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2 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: День нотариата в Украине, День окончания Второй мировой войны.

Христиане почитают память библейского пророка Самуила. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 2 сентября

День нотариата в Украине

Приметы и праздники 2 сентября: что нельзя делать

Профессиональный праздник официально празднуется с 2010 года после указа президента от 22 февраля. Украинская нотариальная палата обратилась к Виктору Ющенко с просьбой организовать это событие.

День окончания Второй мировой войны

Деревянко ставит свою подпись под актом о капитуляции

Деревянко ставит свою подпись под актом о капитуляции

Эта дата была установлена в РФ Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" от 23 июля 2010 года. Международно-правовым основанием для установления этого праздника считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" представителями союзных государств. Вторая мировая война принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем сторонам, которые в ней участвовали.

День памяти пророка Самуила

День памяти пророка Самуила

День памяти пророка Самуила

Азбука веры

Пророка Самуила считали заступником всех мужчин. Он был последним судьей Израиля. Когда Самуил вырос, мать привела его в скинию в городе Силоме. Там он долго служил. Считается, что Бог открыл Самуилу будущее еврейского народа.

Филистимляне вторглись в пределы земли Обетованной, лишь тогда евреи вспомнили о существовании Бога и воззвали к нему. Но это не помогло народу. Тем не менее, молитва Самуила избавила евреев от власти филистимлян. После всех испытаний пророк управлял народом 40 лет.

Приметы 2 сентября

  • Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.

  • Много рябины – к частым дождям осенью.

  • Облака высоко плывут – к хорошей погоде.

  • Кроты ямы роют на север – к ясной зиме.

  • Много мышей – к холодной зиме.

Что нельзя делать 2 сентября

В этот день не рекомендуется заводить новые знакомства, стричь и расчесывать волосы и ногти.

Кто родился 2 сентября

Дэвид Бениофф (49 лет)

Дэвид Бениофф

Дэвид Бениофф

Кино-Театр.РУ

Американский писатель, сценарист и телепродюсер, со-создатель и шоураннер культового сериала телеканала HBO "Игра престолов".

Лева Би-2 (Егор Бортник) (47 лет)

Егор Бортник

Егор Бортник

24СМИ

Российский рок-музыкант белорусского происхождения, поэт, вокалист и гитарист, основатель группы "Би-2". Хиты: "Лайки", "Мой рок-н-ролл", "Молитва", "Черное солнце", "Летчик", "Шамбала", "Мой друг" и многие другие.

Киану Ривз (55 лет)

Киану Ривз

Киану Ривз

instagram./keanu_reeves_demons

Популярный канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант. Известен благодаря ролям в следующих фильмах: "Матрица", "Джон Уик", "Скорость", "Дракула", "Дом у озера" и многие другие.

Сальма Хайек (53 года)

Сальма Хайек

Сальма Хайек

instagram/salmahayek

Мексикано-американская актриса, первая мексиканка, номинированная на премию "Оскар" за лучшую женскую роль. Фильмы: "От заката до рассвета", "Фрида", "Отчаянный", "Бандитки", "Однажды в Мексике" и другие.

Алексей Чадов (38 лет)

Алексей Чадов

Алексей Чадов

instagram/alexeychadov_group

Известный российский актер театра и кино. Фильмы: "9 рота", "На безымянной высоте", "Ночной дозор", "Вий", "Дневной дозор", "Жара" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 2 сентября по картам Таро предсказывает насыщенный на приключения день у всех знаков Зодиака.

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Персоны
Киану Ривз Сальма Хайек Алексей Чадов
Тег
праздник
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