Приметы и праздники 2 сентября: что нельзя делать

2 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: День нотариата в Украине, День окончания Второй мировой войны.

Христиане почитают память библейского пророка Самуила. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 2 сентября

День нотариата в Украине

Профессиональный праздник официально празднуется с 2010 года после указа президента от 22 февраля. Украинская нотариальная палата обратилась к Виктору Ющенко с просьбой организовать это событие.

День окончания Второй мировой войны

Деревянко ставит свою подпись под актом о капитуляции

Эта дата была установлена в РФ Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" от 23 июля 2010 года. Международно-правовым основанием для установления этого праздника считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" представителями союзных государств. Вторая мировая война принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем сторонам, которые в ней участвовали.

День памяти пророка Самуила

День памяти пророка Самуила Азбука веры

Пророка Самуила считали заступником всех мужчин. Он был последним судьей Израиля. Когда Самуил вырос, мать привела его в скинию в городе Силоме. Там он долго служил. Считается, что Бог открыл Самуилу будущее еврейского народа.

Филистимляне вторглись в пределы земли Обетованной, лишь тогда евреи вспомнили о существовании Бога и воззвали к нему. Но это не помогло народу. Тем не менее, молитва Самуила избавила евреев от власти филистимлян. После всех испытаний пророк управлял народом 40 лет.

Приметы 2 сентября

Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.

Много рябины – к частым дождям осенью.

Облака высоко плывут – к хорошей погоде.

Кроты ямы роют на север – к ясной зиме.

Много мышей – к холодной зиме.

Что нельзя делать 2 сентября

В этот день не рекомендуется заводить новые знакомства, стричь и расчесывать волосы и ногти.

Кто родился 2 сентября

Дэвид Бениофф (49 лет)

Дэвид Бениофф Кино-Театр.РУ

Американский писатель, сценарист и телепродюсер, со-создатель и шоураннер культового сериала телеканала HBO "Игра престолов".

Лева Би-2 (Егор Бортник) (47 лет)

Егор Бортник 24СМИ

Российский рок-музыкант белорусского происхождения, поэт, вокалист и гитарист, основатель группы "Би-2". Хиты: "Лайки", "Мой рок-н-ролл", "Молитва", "Черное солнце", "Летчик", "Шамбала", "Мой друг" и многие другие.

Киану Ривз instagram./keanu_reeves_demons

Популярный канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант. Известен благодаря ролям в следующих фильмах: "Матрица", "Джон Уик", "Скорость", "Дракула", "Дом у озера" и многие другие.

Сальма Хайек instagram/salmahayek

Мексикано-американская актриса, первая мексиканка, номинированная на премию "Оскар" за лучшую женскую роль. Фильмы: "От заката до рассвета", "Фрида", "Отчаянный", "Бандитки", "Однажды в Мексике" и другие.

Алексей Чадов instagram/alexeychadov_group

Известный российский актер театра и кино. Фильмы: "9 рота", "На безымянной высоте", "Ночной дозор", "Вий", "Дневной дозор", "Жара" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 2 сентября по картам Таро предсказывает насыщенный на приключения день у всех знаков Зодиака.

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