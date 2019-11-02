Приметы и праздники 2 ноября: что нельзя делать

2 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Всемирный день мужчин и Дмитриевская родительская суббота.

Также празднуют Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, День поминовения усопших у западных христиан, в народе – Артемьев день, а день ангела у Ивана и Ирины. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 2 ноября

Всемирный день мужчин

День мужчин pixabay

Ежегодно отмечается в первую субботу ноября. Праздник появился в 2000 году по инициативе Михаила Горбачева, после чего его поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах.

Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота

Дмитриевская родительская суббота

Православная церковь в этот день чтит память великомученика Димитрия Солунского, а также поминает усопших. Потому праздник называется Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота. Этот день был установлен после смерти великого князя Дмитрия Донского и по благословению преподобного Сергия Радонежского. Православные христиане молятся об упокоении душ почивших людей, особенно родителей.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов pixabay (иллюстрация)

Отмечается в системе международных дней ООН ежегодно 2 ноября. Праздник учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи. Цель – привлечение внимания мировой общественности к тревожной ситуации, ограничивающей возможности журналистов выполнять свою работу и подрывающей право общества на получение достоверной информации. Дата была выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали, – Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Они были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года.

Артемьев день

Артемьев день azbyka.ru

В этот день почитается память святого Артемия Антиохийского, жившего в IV веке. Он был военачальником при императоре Константине Великом, после чего занимал должность наместника Египта. Когда к власти пришел император Юлиан Отсупник и начал гонения на христиан, Артемий выступил с критикой, за что был арестован и подвержен жестоким пыткам. На Руси было принято молить Артемия об избавлении от случайной смерти. Его считали защитником от разного рода болезней.

Приметы 2 ноября

Волки воют – к морозу.

Снег выпал на сухую землю – к потеплению.

Лиственница ветки сбросила – к снегу.

Холодно – к теплой зиме.

Иней на деревьях – следующий год будет неурожайным.

Что нельзя делать 2 ноября

В этот день нельзя критиковать и плохо говорить о покойных, отказывать в милостыне, а также веселиться, смеяться и громко говорить на кладбище.

Кто родился 2 ноября

Лорен Велес (55 лет)

Лорен Велес instagram/lalunavelez

Американская актриса пуэрто-риканского происхождения, двойняшка актрисы Лорейн Велес. Известна благодаря роли Марии ЛаГуэрты в популярном сериале "Декстер".

Елена Захарова (44 года)

Елена Захарова instagram./lenazaharova57

Известная российская актриса театра и кино. Роли в сериалах и фильмах: "Кадетство", "Закон и порядок", "Простые истины", "Дальнобойщики", "На углу у Патриарших-2" и другие.

Дэвид Швиммер (слева) Rex/Fotodom

Американский актер, режиссер, активист и продюсер, известен по роли Росса Геллера в телесериале "Друзья".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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