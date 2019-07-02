Приметы и праздники 2 июля: что нельзя делать

2 июля 2019 года отмечают несколько праздников: Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО, а также день Зосимы по народному календарю.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

pexels.com

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Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day) отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Основанием для установления даты праздника стало то, что в этот день 1924 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

The Conversation

Во всем мире 2 июля отмечают как День НЛО (World UFO Day) или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение.

Time and Date

Приметы 2 июля

Пчелы жалят и злятся – будет засуха и жара в ближайшее время;

Пчелы сонные – будет похолодание или какое-нибудь несчастье;

Пчелы спешат спрятаться в ульях – примета того, что будет кратковременное ненастье;

Пчелы к ульям летят 2 июля – скоро дождь пойдет. Сидят на стенках – будет жаркая погода.

pexels.com

Родились 2 июля

1986 — Линдси Лохан, американская актриса, певица и модель.

viva.ua

1990 — Марго Робби, австралийская актриса.

elle.mx

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