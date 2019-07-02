Приметы и праздники 2 июля: что нельзя делать

2 июля 2019 года отмечают несколько праздников: Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО, а также день Зосимы по народному календарю.
Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
pexels.com
Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day) отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Основанием для установления даты праздника стало то, что в этот день 1924 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.
The Conversation
Во всем мире 2 июля отмечают как День НЛО (World UFO Day) или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение.
Time and Date
Приметы 2 июля
Пчелы жалят и злятся – будет засуха и жара в ближайшее время;
Пчелы сонные – будет похолодание или какое-нибудь несчастье;
Пчелы спешат спрятаться в ульях – примета того, что будет кратковременное ненастье;
Пчелы к ульям летят 2 июля – скоро дождь пойдет. Сидят на стенках – будет жаркая погода.
pexels.com
Родились 2 июля
1986 — Линдси Лохан, американская актриса, певица и модель.
viva.ua
1990 — Марго Робби, австралийская актриса.
elle.mx
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