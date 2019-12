Приметы и праздники 2 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

2 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день борьбы за отмену рабства и Киберпонедельник.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

Киберпонедельник

Киберпонедельник (Cyber Monday) – это маркетинговое название понедельника, который наступает после Черной пятницы и является ее продолжением для интернет магазинов. Это время онлайн-распродаж, когда в сети предлагают товары по сниженным ценам.

pexels.com

Международный день борьбы за отмену рабства

Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery), который ежегодно отмечается 2 декабря, связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (резолюция 317 (IV) от 2 декабря 1949 года).

Приметы 2 декабря

Снежный день с большими порывами ветра – ждите длительной зимы и холодной весны.

Ясное небо – ждите морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.

Ветер резко изменился – в ближайшее время испортится погода.

Запомните сон, который вам приснился. Если повторите его детали, узнаете предсказание на будущее.

pexels.com

Что нельзя делать 2 декабря

В этот день категорически запрещается ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.

Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.

pexels.com

Родились 2 декабря

1981 — Бритни Спирс, американская поп-певица.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!