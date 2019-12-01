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2 декабря • обновлено в 00:38
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Приметы и праздники 2 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

1.9т
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2 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день борьбы за отмену рабства и Киберпонедельник.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 2 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Киберпонедельник

Киберпонедельник (Cyber Monday) – это маркетинговое название понедельника, который наступает после Черной пятницы и является ее продолжением для интернет магазинов. Это время онлайн-распродаж, когда в сети предлагают товары по сниженным ценам.

Приметы и праздники 2 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Международный день борьбы за отмену рабства

Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery), который ежегодно отмечается 2 декабря, связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (резолюция 317 (IV) от 2 декабря 1949 года).

Приметы 2 декабря

  • Снежный день с большими порывами ветра – ждите длительной зимы и холодной весны.

  • Ясное небо – ждите морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.

  • Ветер резко изменился – в ближайшее время испортится погода.

  • Запомните сон, который вам приснился. Если повторите его детали, узнаете предсказание на будущее.

Приметы и праздники 2 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 2 декабря

  • В этот день категорически запрещается ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.

  • Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.

Приметы и праздники 2 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Родились 2 декабря

1981 — Бритни Спирс, американская поп-певица.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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Автор
Мария Дидык
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