Приметы и праздники 2 августа: что нельзя делать

2 августа в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Среди них, Ильин день — в честь ветхозаветного пророка Илии и Международный день пива.

Также Международный день Холокоста ромов. Приметы могут подсказать, какой будет погода, а также каким будет урожай. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Ильин день – отмечается в честь ветхозаветного пророка Илии. Он был ревностным поборником религии Иеговы и обличителем идолопоклонства, а жизнь святого описана в Ветхом завете. По приданию, с юных лет он жил в пустыне, соблюдая строгий пост и молясь. Призван на пророческое служение в царствование царя Ахава-идолопоклонника, который поклонялся Ваалу (солнцу) и заставлял народ еврейский делать то же. Господь послал Илию к Ахаву и повелел предсказать ему, что если он и его народ не обратятся к истинному Богу, то его царство постигнет голод. Ахав не послушался пророка, и в стране настала засуха и большой голод.

Пророк Илия pravoslavie

Вороны носили Илие пищу в пустыню. Через три с половиной года он вернулся в Израильское царство и сказал царю и народу, что все бедствия израильтян происходят оттого, что они забыли истинного Бога. Пророк предложил сделать два жертвенника – один Ваалу, а другой – Богу, и сказал: "Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол".

В результате на Ваалов жертвенник огонь с неба не сошел. Илия сделал собственный жертвенник Богу и стал молиться. И вдруг с неба упал огонь и попалил не только дрова и жертву, но и воду и камни. Когда народ увидел это чудо, то прославил истинного Бога и снова в Него уверовал.

Международный день пива – ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей напитка. Отмечается в первую пятницу августа во многих странах. Основателем стал американец Джесс Авшаломов – владелец бара, который хотел таким образом привлечь еще больше посетителей.

Международный день пива pixabay

Впервые праздник прошел в 2007 году в Санта-Круз (штат Калифорния) и несколько лет отмечался 5 августа, но дату с 2012 года изменили по мере географического разрастания. Этот день принято встречать в пабах, барах и ресторанах, где участники мероприятия могут попробовать пиво не только разных сортов, но и разных производителей.

Международный день Холокоста ромов – памятная дата, установленная 23 ноября 1996 лидерами цыганских организаций 10 стран Европы и США на конференции. В ночь со 2 на 3 августа 1944 в нацистском лагере смерти в газовых камерах было уничтожено 2897 ромов. Считается, что во время геноцида от репрессий погибло от 600 тыс. до 1 млн 500 тыс. ромов. Более 90% цыганского населения Австрии, Германии и Эстонии было уничтожено фашистскими режимами.

Международный день Холокоста ромов enovosty

Приметы 2 августа

Придет Илья – принесет гнилья (дождей).

До Ильи тучи по ветру, после Ильи против.

До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит.

До Ильина дни сено сметать, пуд меду в него накласть.

Пророк Илья лето кончает, жито зажинает.

На Илью до обеда лето, после обеда осень.

Если в Ильин день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот день дождь, полгода лить будет.

Илья грозы держит.

Коли к Ильину дню рожь убрана, то новый посев оканчивай до Флора и Лавра; а коли рожь поспевает позже, то и сей позже, до Семена дня.

Что нельзя делать 2 августа

Праздник pixabay

Строго запрещено купаться, работать в поле или по дому. Также нельзя сквернословить и допускать плохие мысли, выгонять скот на пастбище. Не рекомендуется выпускать на улицу домашних питомцев и стоять на перекрестках.

Кто родился 2 августа

Наталья Могилевская (44 года) – украинская певица, автор песен, композитор, актриса и телеведущая, продюсер, Народная артистка Украины. Дискография. "Ла-ла-ла" (1997), "Только Я" (1999), "Не такая" (2001), "Самое… самое" (2003), "Відправила message" (2006), "Этот танец" (2007).

Наталья Могилевская instagram /nataliya_mogilevskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, Гороскоп на 2 августа по картам Таро для всех знаков Зодиака приготовил неожиданные сюрпризы, особенно с ними столкнутся Тельцы и Козероги. Весам и Ракам стоит быть осторожными со своими высказываниями.

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