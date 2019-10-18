Приметы и праздники 19 октября: что нельзя делать

В 2019 году на 19 октября не приходится ни одного международного и всемирного праздника, зато в этот день православные почитают память святого Фомы – одного из Двенадцати апостолов.
В народе отмечается Фомин день, а день ангела празднует Иван. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.
Праздники 19 октября
День памяти святого Фомы
Святой Фома
Азбука веры
Святой Фома был простым рыбаком в Галилее, пока не услышал проповедь Христа. Он присоединился к Иисусу в странствиях и был избран в число ближайших учеников. Фому даже прозвали "близнецом", потому что он был похож на Учителя.
Именно с этим святым связано прозвище "Фома неверующий". По приданию, он не поверил апостолам, что к ним явился воскресший Иисус, пока Спаситель не явился к нему лично и не позволил прикоснуться к ранам. Мученическую смерть апостол получил после приказа правителя индийского города Мелиапора Маздая.
Фомин день
Фомин день - заготовки на зиму
В народе апостола Фому почитали за бережливость и запасливость. Потому к этому дню заполняли продуктами и зерном амбары. Также было принято подводить итоги года и подсчитывать запасы на зиму. Если всего было предостаточно, шли в церковь и ставили свечу святому.
Приметы 19 октября
Если нет ветра – к похолоданию.
Дым по земле волочется – к ненастью.
Северные птицы прилетели – к ранним холодам.
Снег выпал, а деревья еще в листве – скоро все растает.
Земля легким снегом покрылась — зима установится 22 ноября.
Что нельзя делать 19 октября
В этот день нет категорических запретов, а переедать всякими вкусностями даже приветствуется.
Кто родился 19 октября
Катя Гордон (39 лет)
Катя Гордон
instagram/katyagordon
Российский юрист, автор-исполнитель, телеведущая. В 2013 году получила два "Золотых граммофона": как автор музыки и слов за песню "Забирай рай" в исполнении Ани Лорак, за соавторство песни "Уходи по-английски" в исполнении Григория Лепса и Ани Лорак.
Эвандер Холифилд (57 лет)
Эвандер Холифилд
Glenn Francis / PacificProDigital
Американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, серебряный призер Панамериканских игр в полутяжелом весе, бронзовый – XXIII Олимпийских игр в полутяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе
Леся Никитюк (32 года)
Леся Никитюк
instagram/lesia_nikituk
Украинская телеведущая, получившая широкую популярность после телепередачи "Орел и решка" и шоу "Хто зверху".
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