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18 октября • обновлено в 23:55
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Приметы и праздники 19 октября: что нельзя делать

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В 2019 году на 19 октября не приходится ни одного международного и всемирного праздника, зато в этот день православные почитают память святого Фомы – одного из Двенадцати апостолов.

В народе отмечается Фомин день, а день ангела празднует Иван. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 19 октября

День памяти святого Фомы

Святой Фома

Святой Фома

Азбука веры

Святой Фома был простым рыбаком в Галилее, пока не услышал проповедь Христа. Он присоединился к Иисусу в странствиях и был избран в число ближайших учеников. Фому даже прозвали "близнецом", потому что он был похож на Учителя.

Именно с этим святым связано прозвище "Фома неверующий". По приданию, он не поверил апостолам, что к ним явился воскресший Иисус, пока Спаситель не явился к нему лично и не позволил прикоснуться к ранам. Мученическую смерть апостол получил после приказа правителя индийского города Мелиапора Маздая.

Фомин день

Фомин день - заготовки на зиму

Фомин день - заготовки на зиму

В народе апостола Фому почитали за бережливость и запасливость. Потому к этому дню заполняли продуктами и зерном амбары. Также было принято подводить итоги года и подсчитывать запасы на зиму. Если всего было предостаточно, шли в церковь и ставили свечу святому.

Приметы 19 октября

  • Если нет ветра – к похолоданию.

  • Дым по земле волочется – к ненастью.

  • Северные птицы прилетели – к ранним холодам.

  • Снег выпал, а деревья еще в листве – скоро все растает.

  • Земля легким снегом покрылась — зима установится 22 ноября.

Что нельзя делать 19 октября

В этот день нет категорических запретов, а переедать всякими вкусностями даже приветствуется.

Кто родился 19 октября

Катя Гордон (39 лет)

Катя Гордон

Катя Гордон

instagram/katyagordon

Российский юрист, автор-исполнитель, телеведущая. В 2013 году получила два "Золотых граммофона": как автор музыки и слов за песню "Забирай рай" в исполнении Ани Лорак, за соавторство песни "Уходи по-английски" в исполнении Григория Лепса и Ани Лорак.

Эвандер Холифилд (57 лет)

Эвандер Холифилд

Эвандер Холифилд

Glenn Francis / PacificProDigital

Американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, серебряный призер Панамериканских игр в полутяжелом весе, бронзовый – XXIII Олимпийских игр в полутяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе

Леся Никитюк (32 года)

Леся Никитюк

Леся Никитюк

instagram/lesia_nikituk

Украинская телеведущая, получившая широкую популярность после телепередачи "Орел и решка" и шоу "Хто зверху".

Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале. Тем временем, в Великобритании забили тревогу из-за праздника.

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Персоны
Леся Никитюк Катя Гордон
Тег
праздник
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