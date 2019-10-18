Приметы и праздники 19 октября: что нельзя делать

В 2019 году на 19 октября не приходится ни одного международного и всемирного праздника, зато в этот день православные почитают память святого Фомы – одного из Двенадцати апостолов.

В народе отмечается Фомин день, а день ангела празднует Иван. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 19 октября

День памяти святого Фомы

Святой Фома Азбука веры

Святой Фома был простым рыбаком в Галилее, пока не услышал проповедь Христа. Он присоединился к Иисусу в странствиях и был избран в число ближайших учеников. Фому даже прозвали "близнецом", потому что он был похож на Учителя.

Именно с этим святым связано прозвище "Фома неверующий". По приданию, он не поверил апостолам, что к ним явился воскресший Иисус, пока Спаситель не явился к нему лично и не позволил прикоснуться к ранам. Мученическую смерть апостол получил после приказа правителя индийского города Мелиапора Маздая.

Фомин день

Фомин день - заготовки на зиму

В народе апостола Фому почитали за бережливость и запасливость. Потому к этому дню заполняли продуктами и зерном амбары. Также было принято подводить итоги года и подсчитывать запасы на зиму. Если всего было предостаточно, шли в церковь и ставили свечу святому.

Приметы 19 октября

Если нет ветра – к похолоданию.

Дым по земле волочется – к ненастью.

Северные птицы прилетели – к ранним холодам.

Снег выпал, а деревья еще в листве – скоро все растает.

Земля легким снегом покрылась — зима установится 22 ноября.

Что нельзя делать 19 октября

В этот день нет категорических запретов, а переедать всякими вкусностями даже приветствуется.

Кто родился 19 октября

Катя Гордон instagram/katyagordon

Российский юрист, автор-исполнитель, телеведущая. В 2013 году получила два "Золотых граммофона": как автор музыки и слов за песню "Забирай рай" в исполнении Ани Лорак, за соавторство песни "Уходи по-английски" в исполнении Григория Лепса и Ани Лорак.

Эвандер Холифилд (57 лет)

Эвандер Холифилд Glenn Francis / PacificProDigital

Американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, серебряный призер Панамериканских игр в полутяжелом весе, бронзовый – XXIII Олимпийских игр в полутяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе

Леся Никитюк instagram/lesia_nikituk

Украинская телеведущая, получившая широкую популярность после телепередачи "Орел и решка" и шоу "Хто зверху".

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