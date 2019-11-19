Приметы и праздники 19 ноября: что нельзя делать

19 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День работников гидрометцентра и Международный мужской день.

Также отмечают Всемирный день туалета, в народе – Павел Ледостав, день ангела у Виктора. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

19 ноября праздники

День работников гидрометцентра в Украине

День работника гидрометцентра (иллюстрация)

Праздник был установлен указом президента от 11 марта 2003 года. Государственная гидрометеорологическая служба играет ключевую роль в получении данных о текущих и ожидаемых гидрометеорологических условиях.

Международный мужской день

День мужчин pixabay

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. Отмечается в более чем 60 странах мира. Цель Дня – привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей.

Всемирный день туалета

День туалета pixabay

19 ноября был провозглашен Всемирным днем туалета в 2001 году в ходе проходившей в Сингапуре международной конференции, посвященной проблемам туалетов. Более 200 делегатов из Азии, Европы и Северной Америки, представлявших 17 национальных туалетных ассоциаций, встретились, чтобы обсудить насущные проблемы и рассмотреть новые концепции развития туалетного дела. Результатом стало образование Всемирной туалетной организации, которая стала инициатором создания этого необычного праздника.

Павел Ледостав

Святитель Павел Исповедник Википедия

В этот день почитается память святителя Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии. Иконоборцы вели яростную борьбу против христианских святынь. Выступив в защиту веры, Павел подвергся преследованиям и гонениям. В народе праздник прозвали Ледоставом, так как считали, что в его день воду в реках и озерах сковывает льдом.

Приметы 19 ноября

Если лед грудой на реке промерзает – к хорошему урожаю хлеба.

Лед на реке гладкий – год будет урожайным.

Снегопад – к снежной зиме.

Безветренная погода – к скорому похолоданию.

Алая заря – к снегу или дождю.

Небо вечером алое – к пасмурной и сырой погоде.

Галки громко каркают – к потеплению.

Что нельзя делать 19 ноября

В этот день запрещалось возвращаться домой без улова. Также нельзя оставлять долги, отправляться в дальнюю дорогу.

Кто родился 19 ноября

Кельвин Кляйн (77 лет)

Кельвин Кляйн Pinterest

Американский дизайнер одежды, в 1968 году основавший собственную компанию Calvin Klein Inc. и владевший ею до 2003 года.

Адам Драйвер (36 лет)

Адам Драйвер instagram/rendriver

Американский актер, призер Венецианского кинофестиваля за актерскую работу в драме "Голодные сердца". Стал известен широкой общественности благодаря роли Кайло Рена — главного антагониста седьмого и восьмого эпизодов саги "Звёздные войны".

Мэг Райан (58 лет)

Мэг Райан instagram/megryan

Американская актриса и кинопродюсер. Известные фильмы: "Город ангелов", "Вам письмо", "Кейт и Лео", "Свадебный переполох".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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