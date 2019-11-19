Приметы и праздники 19 ноября: что нельзя делать

19 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День работников гидрометцентра и Международный мужской день.
Также отмечают Всемирный день туалета, в народе – Павел Ледостав, день ангела у Виктора. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.
19 ноября праздники
День работников гидрометцентра в Украине
День работника гидрометцентра
(иллюстрация)
Праздник был установлен указом президента от 11 марта 2003 года. Государственная гидрометеорологическая служба играет ключевую роль в получении данных о текущих и ожидаемых гидрометеорологических условиях.
Международный мужской день
День мужчин
pixabay
Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. Отмечается в более чем 60 странах мира. Цель Дня – привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей.
Всемирный день туалета
День туалета
pixabay
19 ноября был провозглашен Всемирным днем туалета в 2001 году в ходе проходившей в Сингапуре международной конференции, посвященной проблемам туалетов. Более 200 делегатов из Азии, Европы и Северной Америки, представлявших 17 национальных туалетных ассоциаций, встретились, чтобы обсудить насущные проблемы и рассмотреть новые концепции развития туалетного дела. Результатом стало образование Всемирной туалетной организации, которая стала инициатором создания этого необычного праздника.
Павел Ледостав
Святитель Павел Исповедник
Википедия
В этот день почитается память святителя Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии. Иконоборцы вели яростную борьбу против христианских святынь. Выступив в защиту веры, Павел подвергся преследованиям и гонениям. В народе праздник прозвали Ледоставом, так как считали, что в его день воду в реках и озерах сковывает льдом.
Приметы 19 ноября
Если лед грудой на реке промерзает – к хорошему урожаю хлеба.
Лед на реке гладкий – год будет урожайным.
Снегопад – к снежной зиме.
Безветренная погода – к скорому похолоданию.
Алая заря – к снегу или дождю.
Небо вечером алое – к пасмурной и сырой погоде.
Галки громко каркают – к потеплению.
Что нельзя делать 19 ноября
В этот день запрещалось возвращаться домой без улова. Также нельзя оставлять долги, отправляться в дальнюю дорогу.
Кто родился 19 ноября
Кельвин Кляйн (77 лет)
Кельвин Кляйн
Американский дизайнер одежды, в 1968 году основавший собственную компанию Calvin Klein Inc. и владевший ею до 2003 года.
Адам Драйвер (36 лет)
Адам Драйвер
instagram/rendriver
Американский актер, призер Венецианского кинофестиваля за актерскую работу в драме "Голодные сердца". Стал известен широкой общественности благодаря роли Кайло Рена — главного антагониста седьмого и восьмого эпизодов саги "Звёздные войны".
Мэг Райан (58 лет)
Мэг Райан
instagram/megryan
Американская актриса и кинопродюсер. Известные фильмы: "Город ангелов", "Вам письмо", "Кейт и Лео", "Свадебный переполох".
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.
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