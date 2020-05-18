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19 мая • обновлено в 01:08
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Приметы и праздники 19 мая: что нельзя делать в этот день

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19 мая 2020 года православная церковь почитает память Иова Горошника.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 19 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День памяти Иова Горошника

Иов — христианский святой, считающийся величайшим праведником, образцом веры и терпения. У него было семь сыновей и три дочери; семья была богата, дружна и счастлива. Сатана, позавидовавший такому благополучию, стал убеждать Бога в том, что Иов праведен только благодаря своему земному счастью. Бог позволил Сатане испытать Иова. Дьявол отобрал у праведника все, включая детей, но Иов остался верен Богу.

Приметы и праздники 19 мая: что нельзя делать в этот день

Приметы 19 мая

  • Если в день Иова Горошника росы много, то в этом году будет хороший урожай огурцов.

  • Большая роса и ясная погода 19 мая – огурцы уродятся.

  • Нет росы утром – жди перемены погоды.

  • На кленах видны сережки – примета возвещает о том, что можно сеять свеклу.

  • Если сок капает из обломанной ветки – жди ясной погоды.

  • Осы выбрали для сооружения гнезд открытые места – лето будет сырым.

  • Туман на рассвете – не жди осадков, а облаков и вовсе мало будет.

Приметы и праздники 19 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 19 мая

  • Лениться.

  • Пренебрежительно относиться к жилищу.

  • Переедать.

Приметы и праздники 19 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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