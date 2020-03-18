Приметы и праздники 19 марта: что нельзя делать в этот день

19 марта в Украине и во всем мире отмечают День святого Иосифа у западных христиан и Международный день клиента.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Международный день клиента

Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество.

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День святого Иосифа у западных христиан

19 марта католическая церковь чтить память святого Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии. В некоторых странах День святого Иосифа (Feast of St. Joseph) является официальным общенародным праздником, в некоторых странах в этот день чествуют отцов, например, в Испании и Италии. Кроме того, святого Иосифа считают покровителем Бельгии.

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Приметы 19 марта

Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде.

Если в этот день мороз, то впереди еще сорок утренних заморозков.

Услышать стук дятла – к поздней весне.

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