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19 марта • обновлено в 00:59
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Приметы и праздники 19 марта: что нельзя делать в этот день

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19 марта в Украине и во всем мире отмечают День святого Иосифа у западных христиан и Международный день клиента.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 19 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Международный день клиента

Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество.

Приметы и праздники 19 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День святого Иосифа у западных христиан

19 марта католическая церковь чтить память святого Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии. В некоторых странах День святого Иосифа (Feast of St. Joseph) является официальным общенародным праздником, в некоторых странах в этот день чествуют отцов, например, в Испании и Италии. Кроме того, святого Иосифа считают покровителем Бельгии.

Приметы и праздники 19 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 19 марта

  • Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде.

  • Если в этот день мороз, то впереди еще сорок утренних заморозков.

  • Услышать стук дятла – к поздней весне.

Приметы и праздники 19 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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