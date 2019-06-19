Приметы и праздники 19 июня 2019: что нельзя делать

19 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников: Международный день прогулки, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

Также – День эмансипации (День свободы) в США. А о народному календарю – Ларион Пропольник. Приметы расскажут, какую ждать погоду. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит 19 июня для истории.

Международный день прогулки – праздник, призывающий оценить важность простого способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение. Впервые проведен в 1970-х годах в американском штате Мичиган. Основатель праздника У.Т. Рабе предложил День пешей прогулки в ответ на популярный бег трусцой, намеренно подчёркивая желание замедлить и без того стремительный темп жизни.

Прогулка pixabay

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта – учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 19 июня 2015 года, с целью привлечения дополнительного внимания к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов: как международных, так и внутригосударственных (гражданских войн), независимо от того, какой характер они носят: политический, религиозный, национальный. Задача – оказывать содействие предупреждению таких конфликтов, а в случае их возникновения – к скорейшему их локализации и прекращению.

Борьба с сексуальным насилием NATO

День эмансипации (День свободы) в США – предпосылкойпослужило освобождение афро-американского населения Техаса от рабства в 1862 году. И Техас стал первым штатом, который объявил данный июньский день государственным праздником с 1890 года. "Эмансипация" обозначает независимость и равноправие всех людей. Этот термин также подразумевает право женщин получать образование, работать на любой должности, получать достойную зарплату, а также право избирать и быть избранной в государственные или муниципальные органы власти.

Эмансипация pixabay

Ларион Пропольник. В этот деньправославные отмечают память преподобного Илариона Далматского (Нового), который жил в 9 веке. Игумен открыто выступил против иконоборца Льва Армянина. За это будущий святой претерпел много истязаний. На Руси в день святого было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков.

Приметы 19 июня

Если тепло и ясно – зерно будет крупное.

Утром гром слышен – вечером дождь будет.

Глухой гром – будет спокойный дождь.

Дует восточный ветер – летом будет много осадков.

Если резко стало холодно – будет хорошая погода.

Пчелы роят – будет ясный день.

Пшеница и рожь цветут снизу – к хорошему урожаю, с середины – к среднему урожаю.

Кузнечики стрекочут – будет хорошая погода.

Перепел кричит – будет дождь.

Что нельзя делать 19 июня

В огороде нельзя забывать о сорняках, иначе не выведутся, а урожая не будет. Других запретов нет.

Кто родился 19 июня

Кэтлин Тернер – 65 лет. Известная американская актриса. Роли: "Жар тела", "Роман с камнем", "Голый в Нью-Йорке", "Карточный дом", "Случайный турист", "Война семьи Роуз".

Кэтлин Тернер ВВС

Зои Салдана – 41 год. Американская актриса доминиканского происхождения. Роли: "Аватар", "Пираты Карибского моря".

Зои Салдана Instagram@zoesaldana

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня один из знаков Зодиака будет переполнен творческой энергией, другому же предстоит непростое прощание с прошлым.

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