Приметы и праздники 19 июля: что нельзя делать в этот день
19 июля 2020 года в Украине празднуют День работников металлургической и горнодобывающей промышленности. А по народному календарю отмечается Сысоев день.
Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
Этот профессиональный праздник учрежден в июне 2006 года указом третьего президента Украины Виктора Ющенко в поддержку инициативы работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины. Отмечается ежегодно в третье воскресенье июля.
Сысоев день
19 июля православная церковь почитает память монаха-отшельника – Сисоя Великого. По происхождению христианский святой был коптом, жил в пещере, расположенной в Египетской пустыне. До него там проживал преподобный Антоний. Сисой учил смирению и верил в милосердие Господа. Он считал, что если человек искренне покается в своих грехах, то Бог в течение трех дней примет его покаяние.
Сисой Великий умер в 429 году до н. э. в окружении своих учеников. Перед самой смертью лицо старца просияло. Он сказал ученикам, что увидел ангелов, святых пророков и Господа.
В народе издавна считали, что на Сысоев день особые свойства приобретает роса. Она даёт силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
Приметы на 19 июля
Зеленоватый месяц – к дождю.
Месяц в дымке – к похолоданию.
Белый месяц блестит ярко – к холодной погоде, но дождя не жди.
Листья уже желтеют – осень будет ранней.
Что нельзя делать 19 июля
Давать и брать в долг, а также решать другие финансовые вопросы.
Ссориться со своим любимым человеком, детьми и другими близкими.
Сквернословить.
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