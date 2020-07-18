Приметы и праздники 19 июля: что нельзя делать в этот день (фото - 1zoom.ru).

19 июля 2020 года в Украине празднуют День работников металлургической и горнодобывающей промышленности. А по народному календарю отмечается Сысоев день.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

Этот профессиональный праздник учрежден в июне 2006 года указом третьего президента Украины Виктора Ющенко в поддержку инициативы работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины. Отмечается ежегодно в третье воскресенье июля.

Приметы и праздники 19 июля: что нельзя делать в этот день (фото – kp.ru)

Сысоев день

19 июля православная церковь почитает память монаха-отшельника – Сисоя Великого. По происхождению христианский святой был коптом, жил в пещере, расположенной в Египетской пустыне. До него там проживал преподобный Антоний. Сисой учил смирению и верил в милосердие Господа. Он считал, что если человек искренне покается в своих грехах, то Бог в течение трех дней примет его покаяние.

Преподобный Сисой Великий (фото – znaj.ua)

Сисой Великий умер в 429 году до н. э. в окружении своих учеников. Перед самой смертью лицо старца просияло. Он сказал ученикам, что увидел ангелов, святых пророков и Господа.

В народе издавна считали, что на Сысоев день особые свойства приобретает роса. Она даёт силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.

Приметы на 19 июля

Народные приметы на 19 июля (фото – million-wallpapers.ru)

Зеленоватый месяц – к дождю.

Месяц в дымке – к похолоданию.

Белый месяц блестит ярко – к холодной погоде, но дождя не жди.

Листья уже желтеют – осень будет ранней.

Что нельзя делать 19 июля

Давать и брать в долг, а также решать другие финансовые вопросы.

Ссориться со своим любимым человеком, детьми и другими близкими.

Сквернословить.

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