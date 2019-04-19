Приметы и праздники 19 апреля 2019: как не оплошать в этот день

19 апреля 2019 года отмечают несколько важных исторических событий, праздников и памятных дат. Так, в этот день почитают память Святого Евтихия, а также свой День рождения отмечает актриса Кейт Хадсон и Эшли Джад.

Приметы в этот день могут предсказать, будет ли урожайным следующий год. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.

pexels.com

Приметы 19 апреля

Прилетевшие утки гнездятся в местах с большим количеством воды – жди засухи летом;

Безветренный и солнечный день – примета к тому, что яровые хорошо уродятся:

pexels.com

Туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца;

Ветреная погода – колосья собьет, и урожая богатого не будет;

Если ветра 19 апреля нет – можно ожидать хорошего урожай зерновых культур.

pexels.com

Родились 19 апреля

1968 — Эшли Джадд, американская киноактриса.

wikipedia.org/

1979 — Кейт Хадсон, американская актриса.

wikipedia.org/

1981 — Хейден Кристенсен, канадский киноактер.

wikipedia.org/

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля будет полнолуние в знаке Весов. В этот день стоит быть осторожными, так как явление – особенное.

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