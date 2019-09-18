Приметы и праздники 18 сентября: что нельзя делать

18 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: Всемирный день мониторинга воды, утверждение сине-желтого флага, как официального символа Украины.

Также празднуется День HR-менеджера. Православные почитают день памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 18 сентября

Всемирный день мониторинга воды

Всемирный день мониторинга воды (иллюстрация) pixabay

Экологический праздник был учрежден в 2003 году по инициативе американского Фонда чистой воды. Это событие стало информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты. Программа предоставляет возможность людям самим проводить мониторинг состояния местных водоемов.

Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины

Государственный флаг Украины pixabay

18 сентября 1991 года постановлением Президиума Верховной Рады "О флаге Украины" было указано в качестве официального флага – сине-желтое полотнище.

День HR-менеджера

День HR-менеджера pixabay

Профессиональный праздник, предназначенный для специалистов по управлению персоналом. История этой даты начинается с 1835 года. Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику из отдела кадров советского образца второй половины 90-х годов 20 века.

День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи. (День Захарии и Елисаветы)

Пророк Захария, праведная Елисавета и Иоанн Предтеча Dogma

Супруги Захария и Елисавета придерживались Господних заповедей, но были бесплодны. Однажды к священнику снизошел ангел и предупредил, что его супруга родит сына, который "будет велик пред Господом". Захария не поверил и стал немым, однако скорое рождение ребенка заставило его уверовать. Слухи о Мессии добрались до царя Ирода, который захотел уничтожить всех младенцев в округе. Господь спрятал Елисавету с ребенком под горой, а Захария погиб от рук мучителей.

Приметы на 18 сентября

Приметы 18 сентября inenflinde.onmypc

Желтые листья на рябине – к ранней зиме.

Хороший урожай рябины – к дождливой осени.

Скотина в ясный день под навес прячется – к ненастью.

Что нельзя делать 18 сентября

В этот день не рекомендуется стирать, а также давать пустые клятвы, которые в будущем не будут выполнены.

Кто родился 18 сентября

Анна Нетребко instagram/anna_netrebko_yusi_tiago

Российская и австрийская оперная певица – сопрано, Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ, Герой труда Кубани.

Карен Аванесян (62 года)

Карен Аванесян instagram/karenavanesyan_official

Российский артист эстрады, актер, конферансье, мастер пародий, юморист. Заслуженный артист России. Многим известен благодаря передаче "Кривое зеркало".

Xzibit (Иксзибит) (45 лет)

Xzibit instagram /xzibit

Настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер IV. Американский рэпер, актер и телеведущий, известен как ведущий телевизионного шоу "Тачку на прокачку" на MTV.

Клара Румянова – день смерти

Советская и российская актриса театра, кино и радио, певица. Известна по озвучиванию персонажей более трехсот советских мультфильмов. Заслуженная артистка РСФСР. Родилась 8 декабря 1929 года – скончалась в 2004 году.

Клара Румянова Собеседник

Как сообщал OBOZREVATEL, среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься.

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