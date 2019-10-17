Приметы и праздники 18 октября: что нельзя делать

18 октября в Украине и во всем мире отмечаются несколько праздников, среди которых стоит отметить Европейский день борьбы с торговлей людьми и День галстука.

Также в этот день Украина вступила в Совет Европы, в народе – Харитины – первые холстины, а день ангела отмечает Матфей. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 18 октября

Европейский день борьбы с торговлей людьми

Торговля людьми ЮНИСЕФ

Этот день учрежден Европарламентом в 2007 году. Торговля людьми – это преступление, жертвами которого могут стать мужчины, женщины и дети, как с целью принудительного труда, так и сексуальной эксплуатации. На сегодняшний день более 21 миллиона человек по всему миру являются жертвами принудительного труда.

Украина вступила в Совет Европы

Совет Европы eurointegration.com

В 1995 году Украина вступила в Совет Европы – международная организация, целью которой является достижение большего единения между ее государствами-членами для внедрения и защиты принципов и идеалов, которые являются их общим наследием: защита прав человека, верховенства права, демократия и тд.

День галстука

День галстука pixabay

Праздник ежегодно отмечается 18 октября, а его название нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный. Но официального статуса он не имеет. Несмотря на это, эта дата набирает популярность во многих странах. Принято считать, что галстук вошел в моду, благодаря французскому королю Людовику XIII. Тогда при дворе носили платки на шее.

Харитины – первые холстины

Святая мученица Харитина Православие

В этот день почитается память святой мученицы Харитины, пострадавшей за веру в начале IV века в городе Понте на берегу Черного моря. В народе к этому времени женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты, а мужчины приступали к изготовлению валенок.

Приметы 18 октября

Снег еще не выпал – зима не скоро наступит.

На березах и дубах листья остались – к суровой зиме.

Деревья трещат – к хорошей погоде.

Туман рассеялся после восхода солнца – к хорошей погоде.

Птицы улетают на юг – к суровой зиме.

Что нельзя делать 18 октября

В этот день не рекомендуется свататься или жениться, переезжать на новое место – относится и к работе, а также завидовать.

Кто родился 18 октября

Чак Берри

Чак Берри Nationaal Archief

Годы жизни: 18 октября 1926 – 18 марта 2017 года. Американский рок-музыкант‚ певец, гитарист, автор песен, один из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. В 2004 году занял 5-е место в рейтинге величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone.

Кир Булычев

Кир Булычев Википедия

Годы жизни: 18 октября 1934 – 5 сентября 2003. Русский советский писатель-фантаст, драматург, сценарист и литературовед, историк и востоковед, доктор исторических наук.

Ли Харви Освальд

Ли Харви Освальд Википедия

Годы жизни: 18 октября 1939 – 24 ноября 1963 года. Был официально признан убийцей 35-го президента США Джона Кеннеди после собственной смерти.

Сергей Доренко КП

Годы жизни: 18 октября 1959 – 9 мая 2019. Советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер, социолог, главред радиостанции "Говорит Москва" (2014—2019), главред и радиоведущий "Русская служба новостей" и другие места работы. Умер в ДТП, разбившись на мотоцикле в Москве. Был ярым противником президента РФ Владимира Путина.

Сильвестр Сталлоне (слева) – Ван Дамм (справа) instagram/jcvd

Американский актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского происхождения; культурист, мастер боевых искусств.

Светлана Лобода instagram/lobodaofficial

Украинская певица, заслуженная артистка Украины, солистка группы "ВИА Гра" в 2004 году. Последние годы живет и работает в России, за что получила неодобрение на родине.

Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале.

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