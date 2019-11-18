Главная Новости
18 ноября • обновлено в 09:38
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Приметы и праздники 18 ноября: что нельзя делать

1.9т
Читать материал на украинском

18 ноября в Украине и во всем мире отмечают мало праздников, среди которых Всемирная неделя правильного использования антибиотиков.

В народе – День Ионы, день ангела у Григория. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 18 ноября

Всемирная неделя правильного использования антибиотиков

День правильного использования антибиотиков

День правильного использования антибиотиков

pixabay

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения инициировала ежегодное проведение в середине ноября Всемирной недели правильного использования антибиотиков. Проблема необоснованного применения антибиотиков и последствия для здоровья человека все чаще становится предметом обсуждений среди медиков, а также в средствах массовой информации, что указывает на ее актуальность.

День Ионы

Святитель Иона

Святитель Иона

Азбука веры

В этот день почитают память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни. Иона организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершал чудеса, среди которых было исцеление страшной болезни, которая унесла жизни 250 тысяч новгородцев.

Приметы 18 ноября

  • Дует ветер с севера, а небо без облаков – к похолоданию.

  • Дымка луну покрыла – к ненастью.

  • Ива инеем покрылась – зима будет длиннее обычного.

  • Все деревья покрылись инеем – к оттепели.

Что нельзя делать 18 ноября

Запрещено: принимать ответственные решения, делать крупные покупки, оставлять жилье неприбранным, подбирать чужие вещи.

Кто родился 18 ноября

Кирк Хэмметт

Кирк Хэмметт

Кирк Хэмметт

instagram/kirkhammett

Американский гитарист, автор песен, участник группы Metallica. Занимал 11 место в списке величайших гитаристов всех времён. Был учеником гитарного виртуоза Джо Сатриани.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Тег
праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги