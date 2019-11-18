Приметы и праздники 18 ноября: что нельзя делать

18 ноября в Украине и во всем мире отмечают мало праздников, среди которых Всемирная неделя правильного использования антибиотиков.

В народе – День Ионы, день ангела у Григория. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 18 ноября

Всемирная неделя правильного использования антибиотиков

День правильного использования антибиотиков pixabay

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения инициировала ежегодное проведение в середине ноября Всемирной недели правильного использования антибиотиков. Проблема необоснованного применения антибиотиков и последствия для здоровья человека все чаще становится предметом обсуждений среди медиков, а также в средствах массовой информации, что указывает на ее актуальность.

День Ионы

Святитель Иона Азбука веры

В этот день почитают память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни. Иона организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершал чудеса, среди которых было исцеление страшной болезни, которая унесла жизни 250 тысяч новгородцев.

Приметы 18 ноября

Дует ветер с севера, а небо без облаков – к похолоданию.

Дымка луну покрыла – к ненастью.

Ива инеем покрылась – зима будет длиннее обычного.

Все деревья покрылись инеем – к оттепели.

Что нельзя делать 18 ноября

Запрещено: принимать ответственные решения, делать крупные покупки, оставлять жилье неприбранным, подбирать чужие вещи.

Кто родился 18 ноября

Кирк Хэмметт

Кирк Хэмметт instagram/kirkhammett

Американский гитарист, автор песен, участник группы Metallica. Занимал 11 место в списке величайших гитаристов всех времён. Был учеником гитарного виртуоза Джо Сатриани.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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