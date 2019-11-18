Приметы и праздники 18 ноября: что нельзя делать

18 ноября в Украине и во всем мире отмечают мало праздников, среди которых Всемирная неделя правильного использования антибиотиков.
В народе – День Ионы, день ангела у Григория. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.
Праздники 18 ноября
Всемирная неделя правильного использования антибиотиков
День правильного использования антибиотиков
pixabay
В 2015 году Всемирная организация здравоохранения инициировала ежегодное проведение в середине ноября Всемирной недели правильного использования антибиотиков. Проблема необоснованного применения антибиотиков и последствия для здоровья человека все чаще становится предметом обсуждений среди медиков, а также в средствах массовой информации, что указывает на ее актуальность.
День Ионы
Святитель Иона
Азбука веры
В этот день почитают память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни. Иона организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершал чудеса, среди которых было исцеление страшной болезни, которая унесла жизни 250 тысяч новгородцев.
Приметы 18 ноября
Дует ветер с севера, а небо без облаков – к похолоданию.
Дымка луну покрыла – к ненастью.
Ива инеем покрылась – зима будет длиннее обычного.
Все деревья покрылись инеем – к оттепели.
Что нельзя делать 18 ноября
Запрещено: принимать ответственные решения, делать крупные покупки, оставлять жилье неприбранным, подбирать чужие вещи.
Кто родился 18 ноября
Кирк Хэмметт
Кирк Хэмметт
instagram/kirkhammett
Американский гитарист, автор песен, участник группы Metallica. Занимал 11 место в списке величайших гитаристов всех времён. Был учеником гитарного виртуоза Джо Сатриани.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.
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