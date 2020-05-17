Приметы и праздники 18 мая: что нельзя делать в этот день

18 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Международный день музеев и День Арины Капустницы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

Международный день музеев

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев. Он появился в календаре в 1977 году. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах.

pexels.com

День Арины Капустницы

В этот день отмечается память Арины Македонской, которая стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. Она родилась в 1 веке в семье язычника Ликиния, правителя одной из областей Македонии. Девушка приняла христианство. Когда ее отец оставил свой пост, на его место пришел другой правитель — Седекия, который начал гонения против христиан. Истязаниям подверглась и она, однако пытки не причинили ей вреда. Она прожила долгую жизнь, прославившись способностью исцелять больных.

Женский журнал

Приметы 18 мая

Птицы щебетать перестали – ждите грозу и дождь;

Почва не вбирает в себя воду, то летом будет много дождей;

Ненастье в этот день – будет урожай хлеба;

Идет дождь с перерывами – ожидай ухудшения погоды;

pexels.com

Что нельзя делать 18 мая

Не стоит есть или готовить блюда из капусты.

Мужчинам-огородникам нельзя высаживать капусту, этим должны заниматься только женщины.

Также на Арину нельзя ссориться и ругаться бранными словами.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал