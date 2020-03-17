Главная Новости
17 марта • обновлено в 23:11
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Приметы и праздники 18 марта: что нельзя делать в этот день

639
Читать материал на украинском

18 марта в Украине и во всем мире отмечают День работника налогового и таможенного дела Украины и День Парижской коммуны.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 18 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День работника налогового и таможенного дела Украины

День работника налогового и таможенного дела Украины отмечается в стране ежегодно 18 марта. Он был установлен Указом президента Украины от 24 октября 2005 года "О Дне работника государственной налоговой службы Украины", учитывая значительную роль государственной налоговой службы Украины в обеспечении реализации налоговой политики государства, и носил название День работника налоговой службы Украины.

Приметы и праздники 18 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День Парижской коммуны

День Парижской коммуны отмечается трудящимися мира в ознаменование победы 18 марта 1871 года первой пролетарской революции. Решение отмечать 18 марта как первую успешную попытку рабочих захватить политическую власть было принято 20 февраля 1872 Генеральным советом 1-го Интернационала.

Приметы и праздники 18 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 18 марта

  • Ясная погода 18 марта – летом града не будет.

  • Трясогузки прилетели – весна будет теплой.

  • Если в лесу появились первые подснежники – можно начинать работать в поле.

  • Мыши завелись в доме и на полях – к неурожаю.

  • Грачи гнездятся – через три недели можно сеять хлеб.

  • Хороший день для ухода за комнатными растениями, пересадки герани и розмарина.

Приметы и праздники 18 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 18 марта

  • Не стоит 18 марта отправляться в магазин за покупками – долго не прослужат.

Приметы и праздники 18 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги