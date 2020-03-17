Приметы и праздники 18 марта: что нельзя делать в этот день

18 марта в Украине и во всем мире отмечают День работника налогового и таможенного дела Украины и День Парижской коммуны.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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День работника налогового и таможенного дела Украины
День работника налогового и таможенного дела Украины отмечается в стране ежегодно 18 марта. Он был установлен Указом президента Украины от 24 октября 2005 года "О Дне работника государственной налоговой службы Украины", учитывая значительную роль государственной налоговой службы Украины в обеспечении реализации налоговой политики государства, и носил название День работника налоговой службы Украины.
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День Парижской коммуны
День Парижской коммуны отмечается трудящимися мира в ознаменование победы 18 марта 1871 года первой пролетарской революции. Решение отмечать 18 марта как первую успешную попытку рабочих захватить политическую власть было принято 20 февраля 1872 Генеральным советом 1-го Интернационала.
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Приметы 18 марта
Ясная погода 18 марта – летом града не будет.
Трясогузки прилетели – весна будет теплой.
Если в лесу появились первые подснежники – можно начинать работать в поле.
Мыши завелись в доме и на полях – к неурожаю.
Грачи гнездятся – через три недели можно сеять хлеб.
Хороший день для ухода за комнатными растениями, пересадки герани и розмарина.
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Что нельзя делать 18 марта
Не стоит 18 марта отправляться в магазин за покупками – долго не прослужат.
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