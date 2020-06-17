Приметы и праздники 18 июня: что нельзя делать в этот день

В Украине 18 июня 2020 года отмечают День участкового инспектора полиции. По народному календарю отмечается Дорофеев день.

Приметы также расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит 18 июня для истории.

Дорофеев день

18 июня в народном календаре отмечается Дорофеев день. Как правило, в этот период проходят "воробьиные ночи", которые являются самыми непродолжительными в году. Также в этот день расцветает сон-трава. По ней можно предугадать судьбу и сделать оберег от нечистой силы.

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Но найти траву могли только потомственные ведуньи. Проверить настоящее ли это растение можно, окунув его в воду на полнолуние. Если растение зашевелится от определенных заговоров, значит – оно подлинное и обладает магической силой.

Также считается, что в ночь на Дорофеев день снятся вещие сны. Существовала поговорка: “Не мудрен сон на Дорофея, да вещий”. Говорили, что счастье приходит во сне в виде красной девицы или доброго молодца, а беда оборачивается старухой с клюкой.

День участкового инспектора полиции

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Праздник отмечается в Украине ежегодно в один и тот же день – 18 июня – начиная с 2004 года. История профессионального праздника украинских участковых начинается с 1923 года – именно тогда вышел в свет документ "Об утверждении инструкции для районных наблюдателей городских отделов".

Участковый инспектор милиции — тот человек, который отвечает за поддержание правопорядка во вверенных ему районах и населенных пунктах, защищает права, интересы, жизнь и достоинство граждан, занимается профилактикой и раскрытием преступлений и правонарушений. Он должен не только владеть профессиональными навыками, но и быть хорошим психологом, обладать такими человеческими качествами, как порядочность, чуткость, умение выслушать человека, разобраться в сути проблемы и оказать квалифицированную помощь. Ведь за его работой стоит множество человеческих судеб.

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Приметы на 18 июня

В Дорофеев день ясно и тепло – урожай будет большим.

Совы не замолкают ни на минуту – на следующее утро будет небольшой дождь.

Если пауки размножаются – к продолжительным проливным дождям.

На огурцах много пустоцвета – нужно утром прополоть все грядки, тогда сорняков на них больше не будет.

Если на теле сделать депиляцию волос – их рост прекратится.

Что нельзя делать 18 июня

Нельзя рассказывать о том, что приснилось ночью, в особенности, если не хочется, чтобы сон сбылся

Ночью нельзя долго находиться на улице – лучше воздержаться от долгих прогулок. Предки верили, что гулять в Дорофееву ночь, значит, приближать свою болезнь.

Нельзя заводить новые знакомства и беседовать с незнакомцами.

Допустимо употреблять только постную пищу, нельзя есть мясо, яйца и молоко.

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