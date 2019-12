Приметы и праздники 18 декабря: что нельзя делать в этот день

18 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день мигранта и День арабского языка в ООН.

Международный день мигранта

18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (International convention on the protection of the rights of migrant workers and members of their families).

День арабского языка в ООН

День арабского языка отмечается в ООН с 2010 года. Тогда накануне Международного дня родного языка департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить собственный праздник для каждого из шести официальных языков организации. Предполагается, что эта инициатива послужит укреплению межкультурного диалога и развитию многоязычного мира.

Приметы на 18 декабря

Не стоит заниматься серьезной работой в этот день – никакого толка не будет.

В печи поленья трещат – что будет холодно.

Красный огонь в печи – ждите стужу.

Дым волоком – будет ненастье.

Кто в этот день посватается, брак того будет счастливым.

Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются – ждите оттепели.

Рыхлый снег стал немного таять с просветами – ждите потепления в ближайшие дни.

Родились 18 декабря

1963 — Брэд Питт, американский актер.

1978 — Кэти Холмс, американская актриса.

1980 — Кристина Агилера, американская поп-певица.

2001 — Билли Айлиш, американская певица и автор песен.

