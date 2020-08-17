Приметы и праздники 18 августа: что отмечают и что нельзя делать во вторник
18 августа 2020 года православная церковь отмечает день памяти мученика Евстигния. По народному календарю праздник получил название Евстигния Житника.
OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 18 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.
День памяти мученика Евстигнея
Евстигней жил в III в Антиохии, служил в войске во время правления Диоклетиана, Максимиана, Константина Великого и Констанция Хлора. Был собеседником святого мученика Василиска, описал его страдания перед смертью.
В старости после шестидесяти лет службы в войске Евстигний вернулся в Антиохию, где провел остаток жизни в молитве. При правлении Юлиана Отступника – гонителя христиан, Евстигний принял мученическую смерть.
Евстигний Житник
Этот день в народе также имеет название бессонник, луков день. Наши предки заканчивали сбор урожая, а сев озимых продолжали. Принято было сеять ячмень в полнолуние, пока цветет калина, устраивать сбор "житной матки" и убирать лук.
Большой удачей считалось найти в этот день стебель с 12 колосьями, который прозвали "житной маткой". Это сулило удачу и богатый урожай. Вечер проводили за семейным столом, ели свежий лук, заедали его хлебом и запивали квасом.
Приметы на 18 августа:
Какая погода на Житника – таким декабрь будет.
Эхо слышно на закате – к жаре.
Чайки купаются в воде – к ненастью.
Пиявки появились на дне реки – к жаре, а на поверхности – к дождю.
Прохладная погода и лягушки квакают – к потеплению.
Что нельзя делать 18 августа
Нельзя болтать попусту и ссориться.
Не рекомендуется оставлять детей надолго одних.
Нельзя сквернословить, обсуждать кого-то за спиной.
Не стоит решать деловые вопросы и заключать договоренности.
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