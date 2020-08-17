Приметы и праздники 18 августа: что отмечают и что нельзя делать во вторник

Елена Кордунова Праздники 20:40, 17.08.2020 Обновлено: 20:53, 17.08.2020

18 августа 2020 года православная церковь отмечает день памяти мученика Евстигния. По народному календарю праздник получил название Евстигния Житника.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 18 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

День памяти мученика Евстигнея

Мученик Евстигний
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Евстигней жил в III в Антиохии, служил в войске во время правления Диоклетиана, Максимиана, Константина Великого и Констанция Хлора. Был собеседником святого мученика Василиска, описал его страдания перед смертью.

В старости после шестидесяти лет службы в войске Евстигний вернулся в Антиохию, где провел остаток жизни в молитве. При правлении Юлиана Отступника – гонителя христиан, Евстигний принял мученическую смерть.

Евстигний Житник

Евстигней Житник: что это за праздник
Рixabay

Этот день в народе также имеет название бессонник, луков день. Наши предки заканчивали сбор урожая, а сев озимых продолжали. Принято было сеять ячмень в полнолуние, пока цветет калина, устраивать сбор "житной матки" и убирать лук.

Большой удачей считалось найти в этот день стебель с 12 колосьями, который прозвали "житной маткой". Это сулило удачу и богатый урожай. Вечер проводили за семейным столом, ели свежий лук, заедали его хлебом и запивали квасом.

Приметы на 18 августа:

  • Какая погода на Житника – таким декабрь будет.

  • Эхо слышно на закате – к жаре.

  • Чайки купаются в воде – к ненастью.

  • Пиявки появились на дне реки – к жаре, а на поверхности – к дождю.

  • Прохладная погода и лягушки квакают – к потеплению.

Что нельзя делать 18 августа

  • Нельзя болтать попусту и ссориться.

  • Не рекомендуется оставлять детей надолго одних.

  • Нельзя сквернословить, обсуждать кого-то за спиной.

  • Не стоит решать деловые вопросы и заключать договоренности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в августе 2020 года: церковный календарь.

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