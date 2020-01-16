Приметы и праздники 17 января: что нельзя делать в этот день

17 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. В этот день православная церковь отмечает Собор 70 апостолов, а также День святых Зосимы и Феоктиста.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Собор 70 апостолов
Собор 70 апостолов – праздник, который был установлен православной церковью в честь 70 святых апостолов. Они были избраны Иисусом Христом, чтобы благовествовать Евангелие всей вселенной. По сошествии Святого Духа апостолы проповедовали в разных странах, многие из них были узниками за Христа, многие приняли мученическую смерть.
Икона "Собор семидесяти апостолов"
wikipedia.org
День Зосимы и Феоктиста
По народным преданиям, именно в этот день нечистая сила оставляет мир людей, и поэтому напоследок она старается как можно больше навредить. Поэтому большинство обрядов 17 января связаны именно с тем, что люди прогоняли нечистую силу.
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Приметы на 17 января
Если 17 января облака висят низко – это предвещает стужу.
Если небо звездное и ясное – будет солнце и мороз.
Алая заря 17 января предвещает ветреную погоду.
Если в этот день идет снег – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться.
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Что нельзя делать 17 января
Если вы собрались в дальнее путешествие, то будьте осторожны и старайтесь не брать с собой маленьких детей.
По народному поверью, в этот день необходимо зашить в платок чертополох и носить в кармане. Это убережет от сглаза и поможет путешественнику.
Согласно лунному календарю, 17 января – 23 лунный день. В этот день лучше не заниматься судебными делами, бизнесом, решать вопросы, связанные с недвижимостью. Особенно опасно ссориться, конфликтовать. Заключение браков в этот день также крайне неблагоприятно.
pexels.com
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