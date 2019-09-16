Приметы и праздники 17 сентября 2019: что нельзя делать

17 сентября отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий.
День спасателя Украины, День поклонения иконе Божьей Матери, родился Михаил Михайлович Коцюбинский, - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.
День спасателя Украины
Каждый год 17 сентября в Украине отмечается профессиональный праздник сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) - День спасателя.
Он был установлен 12 сентября 2008 года.
Приметы 17 сентября
Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.
Большие муравьиные кучи – к холодной зиме.
Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.
После дождя земля быстро подсохла – жди затяжного ненастья.
Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.
Филин громко ухает или заяц забежал в деревню – к пожару.
Сон с 16 на 17 сентября вещий. Он исполнится в течение 20 дней.
Родились 17 сентября
1864 — Михаил Михайлович Коцюбинский, украинский писатель.
1923 — Хэнк Уильямс, американский автор-исполнитель, "отец" современной кантри-музыки.
1935 — Кен Кизи, американский писатель ("Пролетая над гнездом кукушки").
1969 — Кит Флинт, танцор и вокалист британской электронной группы "The Prodigy".
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