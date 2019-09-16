Приметы и праздники 17 сентября 2019: что нельзя делать

17 сентября отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий.

День спасателя Украины, День поклонения иконе Божьей Матери, родился Михаил Михайлович Коцюбинский, - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

День спасателя Украины

Каждый год 17 сентября в Украине отмечается профессиональный праздник сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) - День спасателя.

Он был установлен 12 сентября 2008 года.

Приметы 17 сентября

Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.

Большие муравьиные кучи – к холодной зиме.

Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.

После дождя земля быстро подсохла – жди затяжного ненастья.

Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.

Филин громко ухает или заяц забежал в деревню – к пожару.

Сон с 16 на 17 сентября вещий. Он исполнится в течение 20 дней.

Родились 17 сентября

1864 — Михаил Михайлович Коцюбинский, украинский писатель.

1923 — Хэнк Уильямс, американский автор-исполнитель, "отец" современной кантри-музыки.

1935 — Кен Кизи, американский писатель ("Пролетая над гнездом кукушки").

1969 — Кит Флинт, танцор и вокалист британской электронной группы "The Prodigy".

Ранее OBOZREVATEL сообщал прогноз погоды на сентябрь-2019, а также подготовил подробный гороскоп на сентябрь для каждого из знаков Зодиака.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.