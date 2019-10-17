Приметы и праздники 17 октября: что нельзя делать

17 октября в Украине и во всем мире отмечаются несколько праздников, среди которых стоит отметить День борьбы за ликвидацию нищеты и День кредитных союзов.
Также – годовщина массового расстрела в керченском политехническом колледже, в народе – Ерофеев день, а день ангела отмечают Вероника и Владимир. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.
Праздники 17 октября
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
День борьбы с нищетой
pixabay
Установлен в 1992 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывает государства посвящать этот День проведению и пропаганде мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности.
Международный день кредитных союзов
День кредитных союзов
иллюстрация
Этот праздник отмечается каждый третий четверг октября с 1948 года. Кредитным союзом называют организацию финансовой взаимопомощи граждан.
Ерофеев день
Священномученик Иерофей
Азбука веры
В этот день почитается память священномученика Иерофея, жившего в Афинах в I веке. По преданию, он присутствовал при погребении Девы Марии. Святой погиб от рук язычников, войдя в историю как мученик.
Годовщина расстрела в керченском политехническом колледже
Керченский стрелок - Владислав Росляков
В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек, пострадали 67 человек. По версии следствия, атаку на колледж устроил студент 4 курса, 18-летний Владислав Росляков, который покончил с собой. Российские власти расследуют нападение в Керчи по статье "убийство двух и более лиц", в Украине –как террористический акт. Предполагалось, что Росляков мог подражать действиям убийц, атаковавших в апреле 1999 года школу "Колумбайн".
Приметы 17 октября
У белки цвет шерсти поменялся – к морозной зиме.
Снегирь поет на земле возле изгороди – к непогоде.
Вечерняя заря красного цвета – к ветреной погоде.
Выпал первый снег – через сорок дней наступит зима.
Птицы нахохлились – к ненастью.
Лошадь фыркает – к теплу.
Свинья таскает солому – к буре.
Что нельзя делать 17 октября
В этот день не рекомендуется ходить в лес из-за народных суеверий. Также считалось, что свадьбу играть нельзя, иначе брак будет недолгим и несчастливым.
Кто родился 17 октября
Эминем (47 лет)
Эминем
instagram/eminem
Настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III. Американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актёр.
Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале.
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