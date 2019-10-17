Приметы и праздники 17 октября: что нельзя делать

17 октября в Украине и во всем мире отмечаются несколько праздников, среди которых стоит отметить День борьбы за ликвидацию нищеты и День кредитных союзов.

Также – годовщина массового расстрела в керченском политехническом колледже, в народе – Ерофеев день, а день ангела отмечают Вероника и Владимир. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 17 октября

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

День борьбы с нищетой pixabay

Установлен в 1992 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывает государства посвящать этот День проведению и пропаганде мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности.

Международный день кредитных союзов

День кредитных союзов иллюстрация

Этот праздник отмечается каждый третий четверг октября с 1948 года. Кредитным союзом называют организацию финансовой взаимопомощи граждан.

Ерофеев день

Священномученик Иерофей Азбука веры

В этот день почитается память священномученика Иерофея, жившего в Афинах в I веке. По преданию, он присутствовал при погребении Девы Марии. Святой погиб от рук язычников, войдя в историю как мученик.

Годовщина расстрела в керченском политехническом колледже

Керченский стрелок - Владислав Росляков

В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек, пострадали 67 человек. По версии следствия, атаку на колледж устроил студент 4 курса, 18-летний Владислав Росляков, который покончил с собой. Российские власти расследуют нападение в Керчи по статье "убийство двух и более лиц", в Украине –как террористический акт. Предполагалось, что Росляков мог подражать действиям убийц, атаковавших в апреле 1999 года школу "Колумбайн".

Приметы 17 октября

У белки цвет шерсти поменялся – к морозной зиме.

Снегирь поет на земле возле изгороди – к непогоде.

Вечерняя заря красного цвета – к ветреной погоде.

Выпал первый снег – через сорок дней наступит зима.

Птицы нахохлились – к ненастью.

Лошадь фыркает – к теплу.

Свинья таскает солому – к буре.

Что нельзя делать 17 октября

В этот день не рекомендуется ходить в лес из-за народных суеверий. Также считалось, что свадьбу играть нельзя, иначе брак будет недолгим и несчастливым.

Кто родился 17 октября

Эминем instagram/eminem

Настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III. Американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актёр.

Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале.

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