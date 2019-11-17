Приметы и праздники 17 ноября: что нельзя делать

17 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых стоит обратить внимание на Международный день студентов и День работников сельского хозяйства Украины.

Также отмечают Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, Международный день недоношенных детей, в народе – Еремин день, а день ангела у Николая. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

17 ноября – праздники

Международный день студентов

День студентов pixabay

Был учрежден в Лондоне в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

День жертв ДТП pixabay

В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН объявила третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Цель – привлечь внимание всех людей к тому, что во всем мире в результате ДТП ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь.

Международный день недоношенных детей

День недоношенных pixabay

Был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, свыше одного миллиона из них умирают вскоре после рождения, многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире.

День работников сельского хозяйства Украины

День работника сельского хозяйства

Отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Это профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса.

Еремин день

Мученики Никандр и Ермея feodor.church

В этот день почитается память двух священномучеников – Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея. Оба они были учениками святого Тита – последователя апостола Павла. Никандр и Ермей обратили многих язычников в свою веру. Об их деятельности стало известно правителям, поклонявшимся идолам, и христиан схватили. Однако ни уговоры, ни угрозы, ни пытки не заставили Никандра и Ермея отречься от веры. После жестоких истязаний мучеников предали смерти.

Приметы 17 ноября

Туман – к оттепели.

Утки остались на зимовку – к мягкой зиме.

Снега много выпало – к хорошему урожаю озимых.

Лед на реке грудами становится – будет много хлеба.

Что нельзя делать 17 ноября

В этот день не рекомендуется выходить из дома и не давать в долг, а также не брать что-либо у других. Нельзя играть свадьбы.

Кто родился 17 ноября

Руслана Писанка (54 года)

Руслана Писанка instagram.com/pisankaruslana

Украинская актриса и телеведущая. Настоящая фамилия Писанко, под ней актриса указана в титрах фильма "Несколько любовных историй".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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