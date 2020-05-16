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Приметы и праздники 17 мая: что нельзя делать в этот день

7.3т
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17 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день электросвязи и информационного общества и День Пелагеи Заступницы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 17 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Всемирный день электросвязи и информационного общества

Всемирный день электросвязи и информационного общества учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2006 года и отмечается ежегодно 17 мая. Этот день — профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий.

Приметы и праздники 17 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День Пелагеи Заступницы

В этот день православная церковь чествует мученицу Пелагею Тарсийскую. Согласно житию, она родилась в 3 веке в Малой Азии, в семье знатных язычников. Девушка была очень красива, поэтому император Диоклетиан решил выдать ее замуж за своего наследника. Однако, Пелагея приняла крещение и отказалась, за что поплатилась жизнью. В народе святая Пелагея всегда считалась заступницей невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных. Кроме того, она покровительствовала птицам.

Приметы и праздники 17 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 17 мая

  • Майских жуков много – будет засуха.

  • Зацвела калина – можно сеять на грядки огурцы, тыкву, бобы, кукурузу.

  • Нет росы утром 17 мая – погода изменится.

  • Появились сережки на цветущих кленах – можно свеклу высаживать.

  • Кукует кукушка – примета к тому, что погода будет хорошей.

Приметы и праздники 17 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 17 мая

  • Женщинам не стоит брать в руки колюще-режущие предметы.

  • Нельзя оставаться безучастным к просьбам о помощи и отказывать в милостыни.

Приметы и праздники 17 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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