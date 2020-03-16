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16 марта • обновлено в 22:29
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Приметы и праздники 17 марта: что нельзя делать в этот день

1.5т
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17 марта в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день социальной работы и День святого Патрика.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 17 марта: что нельзя делать в этот день

Всемирный день социальной работы

Каждый год в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы . Инициаторами и организаторами этого профессионального праздника, объединяющего представителей работы социальной направленности, в 1983 году выступили международные организации: Международная Федерация социальных работников и Международная Ассоциация школ социальной работы.

Приметы и праздники 17 марта: что нельзя делать в этот день

День святого Патрика

Во вторник, 17 марта, в англоязычных странах, особенно в Ирландии, Великобритании и США, отмечают День святого Патрика. В Украине и других странах ему уделяют внимание неофициально, но не обходят стороной.

Приметы и праздники 17 марта: что нельзя делать в этот день

Приметы 17 марта

  • Прилетели грачи — скоро наступит весна.

  • Если птицы летят на свои старые гнезда — жди теплую погоду.

  • Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.

  • Если грачи в тревоге, то скоро погода изменится.

  • Грачи кричат ​​- будет дождь.

Приметы и праздники 17 марта: что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 17 марта

  • Нельзя тратить большие суммы денег, иначе быть безденежью.

  • Нельзя обувать новую обувь, наши предки верили, что это может быть чревато болезнью суставов.

  • Запрещается сквернословить и завидовать, а также кричать на детей.

Приметы и праздники 17 марта: что нельзя делать в этот день

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Автор
Мария Дидык
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