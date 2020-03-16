Приметы и праздники 17 марта: что нельзя делать в этот день

17 марта в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день социальной работы и День святого Патрика.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Всемирный день социальной работы

Каждый год в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы . Инициаторами и организаторами этого профессионального праздника, объединяющего представителей работы социальной направленности, в 1983 году выступили международные организации: Международная Федерация социальных работников и Международная Ассоциация школ социальной работы.

День святого Патрика

Во вторник, 17 марта, в англоязычных странах, особенно в Ирландии, Великобритании и США, отмечают День святого Патрика. В Украине и других странах ему уделяют внимание неофициально, но не обходят стороной.

Приметы 17 марта

Прилетели грачи — скоро наступит весна.

Если птицы летят на свои старые гнезда — жди теплую погоду.

Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.

Если грачи в тревоге, то скоро погода изменится.

Грачи кричат ​​- будет дождь.

Что нельзя делать 17 марта

Нельзя тратить большие суммы денег, иначе быть безденежью.

Нельзя обувать новую обувь, наши предки верили, что это может быть чревато болезнью суставов.

Запрещается сквернословить и завидовать, а также кричать на детей.

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