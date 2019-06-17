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Приметы и праздники 17 июня 2019: что нельзя делать

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17 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат: День Святого Духа, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

Также празднуется Всемирный день мотоциклиста, День провозглашения Республики Исландия и Хаурват. А приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит 17 июня для истории.

17 июня праздники

17 июня праздники

День Святого Духа посвящен одной из сущностей Триединого Бога. Эта дата связана с библейским преданием, согласно которому на 50-ый день после Воскресения Иисуса Христа произошло чудо. Святой Дух явился к ученикам христовым и наделил их благодатью и озарением.

День Святого Духа

День Святого Духа

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Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой повышению информированности о необходимости международного сотрудничества.

Засуха

Засуха

pixabay

Всемирный день мотоциклиста – неофициальный праздник. Появился в 1992 году, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах.

Мотоциклисты

Мотоциклисты

pixabay

День провозглашения Республики Исландия сопровождается красочными парадами, концертами, театральными постановками. Посвящен провозглашению независимости от Дании 17 июня 1944 года. День празднования совпадает с днём рождения Йоуна Сигурдссона — лидера движения за независимость Исландии.

День провозглашения Республики Исландия

День провозглашения Республики Исландия

webplus.info

Праздник целителей Хаурвата зороастрийцы отмечают 17 июня. В это время Солнце находится в 28 градусе Близнецов. Считается, что истинный врач тот, кто восстанавливает целостность человека, то есть исцеляет в физическом, душевном и духовном плане. Подобные свойства в этот день приобретает вода в природных источниках, она может очистить от всякой скверны, восстановить структуру.

Хурват

Хурват

colony.by

Приметы 17 июня

  • Если душно на восходе – будет плохая погода.

  • Если идет дождь – погода не изменится еще несколько дней.

  • Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.

  • Если ярко пахнет цветами – будет дождь.

  • Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.

Что нельзя делать 17 июня

Запрещено выполнять тяжелую работу, как и на Троицу. Нельзя убирать, стирать, шить, копать и работать на огороде. Мыть или красить волосы, делать стрижку, а также рвать цветы, напиваться и ругаться.

Кто родился 17 июня

Иво Бобул – советский и украинский певец, Народный артист Украины, 66 лет.

Приметы и праздники 17 июня 2019: что нельзя делать

facebook / Иво Бобул

Дмитрий Комаров – украинскийжурналист,ведущий программы "Мир наизнанку", 36 лет. Ранее тайно женился на обладательнице титула "Мисс Украина-2016" Александре Кучеренко.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Instagram@aakucherenko

Как сообщал OBOZREVATEL, День Святого Духа отмечается на следующий день после Троицы. По церковному календарю он наступает сразу после Пятидесятницы. Ознакомиться с лучшими поздравлениями и открытками к празднику можно по ссылке.

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