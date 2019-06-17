Приметы и праздники 17 июня 2019: что нельзя делать

17 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат: День Святого Духа, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

Также празднуется Всемирный день мотоциклиста, День провозглашения Республики Исландия и Хаурват. А приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит 17 июня для истории.

17 июня праздники

День Святого Духа посвящен одной из сущностей Триединого Бога. Эта дата связана с библейским преданием, согласно которому на 50-ый день после Воскресения Иисуса Христа произошло чудо. Святой Дух явился к ученикам христовым и наделил их благодатью и озарением.

День Святого Духа Pinterest

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой повышению информированности о необходимости международного сотрудничества.

Засуха pixabay

Всемирный день мотоциклиста – неофициальный праздник. Появился в 1992 году, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах.

Мотоциклисты pixabay

День провозглашения Республики Исландия сопровождается красочными парадами, концертами, театральными постановками. Посвящен провозглашению независимости от Дании 17 июня 1944 года. День празднования совпадает с днём рождения Йоуна Сигурдссона — лидера движения за независимость Исландии.

День провозглашения Республики Исландия webplus.info

Праздник целителей Хаурвата зороастрийцы отмечают 17 июня. В это время Солнце находится в 28 градусе Близнецов. Считается, что истинный врач тот, кто восстанавливает целостность человека, то есть исцеляет в физическом, душевном и духовном плане. Подобные свойства в этот день приобретает вода в природных источниках, она может очистить от всякой скверны, восстановить структуру.

Хурват colony.by

Приметы 17 июня

Если душно на восходе – будет плохая погода.

Если идет дождь – погода не изменится еще несколько дней.

Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.

Если ярко пахнет цветами – будет дождь.

Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.

Что нельзя делать 17 июня

Запрещено выполнять тяжелую работу, как и на Троицу. Нельзя убирать, стирать, шить, копать и работать на огороде. Мыть или красить волосы, делать стрижку, а также рвать цветы, напиваться и ругаться.

Кто родился 17 июня

Иво Бобул – советский и украинский певец, Народный артист Украины, 66 лет.

facebook / Иво Бобул

Дмитрий Комаров – украинскийжурналист,ведущий программы "Мир наизнанку", 36 лет. Ранее тайно женился на обладательнице титула "Мисс Украина-2016" Александре Кучеренко.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко Instagram@aakucherenko

Как сообщал OBOZREVATEL, День Святого Духа отмечается на следующий день после Троицы. По церковному календарю он наступает сразу после Пятидесятницы. Ознакомиться с лучшими поздравлениями и открытками к празднику можно по ссылке.

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