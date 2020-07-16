Приметы и праздники 17 июля: что нельзя делать в этот день

Елена Кордунова Праздники 20:00, 16.07.2020 Обновлено: 20:20, 16.07.2020

17 июля 2020 года по православному календарю чтят память преподобного Андрея, в народе праздник называется Андрей Налива.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 17 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Андрей Налива или День преподобного Андрея

Народный праздник Андрей Налива отмечается 17 июля (по старому стилю – 4 июля). В церковном календаре день посвящается памяти иконописца Андрея Рублева, святого православной церкви. Уже при жизни Андрея Рублева многие его иконы стали почитаться как чудотворные. Крестьяне в этот день, с головой поглощенные сенокосом, не выпускали из поля зрения хлебные нивы.

Андрей Налива: что это за праздник
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День преподобного Андрея в народе прозвали Наливой. Это связано было с тем, что к его именинам на полях наливались озимые культуры.

Ритуальным блюдом дня была вкусная и сытная овсяная каша с маслом. Но первыми овес не ели. Сначала надо было как следует накормить лошадей, ведь от их силы и выносливости зависел успех всей летней страды. Также лошадям давали подышать паром от вареной овсяной шелухи. Считалось, что с помощью такой нехитрой процедуры животное весь год не будет болеть.

Приметы на 17 июля

  • На Марфу овес в кафтане, а на грече и рубахи нет.

  • Если 17 июля на деревьях появились желтые листья – будет ранняя осень.

  • Какая погода на Андрея – такой она будет и на Калинника (11 августа).

  • Если овес растет плохо, то стоит ожидать небогатого урожая.

  • Много ос – зимой будет достаточно холодно.

Что нельзя делать 17 июля

  • Запрещено оставлять маленьких детей одних в помещении, даже в их собственной комнате. Наши предки были уверены, что темная сила напугает ребенка и даже нашлет на малыша болезни.

  • Нельзя ругаться и сквернословить – это может плохо отразиться на здоровье.

  • Не рекомендуется совершать покупки 17 июля. Ничего страшного не случится, просто все приобретенное в этот день быстро выйдет из строя или разонравится.

  • Не стоит отдавать в ремонт обувь. Особенно если вам предстоит путешествие. Считается, что в противном случае в поездке может случиться несчастье.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в июле 2020 года: церковный календарь.

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