Приметы и праздники 17 июля: что нельзя делать в этот день

17 июля 2020 года по православному календарю чтят память преподобного Андрея, в народе праздник называется Андрей Налива.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 17 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Андрей Налива или День преподобного Андрея

Народный праздник Андрей Налива отмечается 17 июля (по старому стилю – 4 июля). В церковном календаре день посвящается памяти иконописца Андрея Рублева, святого православной церкви. Уже при жизни Андрея Рублева многие его иконы стали почитаться как чудотворные. Крестьяне в этот день, с головой поглощенные сенокосом, не выпускали из поля зрения хлебные нивы.

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День преподобного Андрея в народе прозвали Наливой. Это связано было с тем, что к его именинам на полях наливались озимые культуры.

Ритуальным блюдом дня была вкусная и сытная овсяная каша с маслом. Но первыми овес не ели. Сначала надо было как следует накормить лошадей, ведь от их силы и выносливости зависел успех всей летней страды. Также лошадям давали подышать паром от вареной овсяной шелухи. Считалось, что с помощью такой нехитрой процедуры животное весь год не будет болеть.

Приметы на 17 июля

На Марфу овес в кафтане, а на грече и рубахи нет.

Если 17 июля на деревьях появились желтые листья – будет ранняя осень.

Какая погода на Андрея – такой она будет и на Калинника (11 августа).

Если овес растет плохо, то стоит ожидать небогатого урожая.

Много ос – зимой будет достаточно холодно.

Что нельзя делать 17 июля

Запрещено оставлять маленьких детей одних в помещении, даже в их собственной комнате. Наши предки были уверены, что темная сила напугает ребенка и даже нашлет на малыша болезни.

Нельзя ругаться и сквернословить – это может плохо отразиться на здоровье.

Не рекомендуется совершать покупки 17 июля. Ничего страшного не случится, просто все приобретенное в этот день быстро выйдет из строя или разонравится.

Не стоит отдавать в ремонт обувь. Особенно если вам предстоит путешествие. Считается, что в противном случае в поездке может случиться несчастье.

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