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16 декабря • обновлено в 20:05
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Приметы и праздники 17 декабря: что нельзя делать в этот день

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17 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День работника государственной исполнительной службы Украины и Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 17 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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День работника государственной исполнительной службы Украины

День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года ежегодно 17 декабря.

Приметы и праздники 17 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

Ежегодно, начиная с 2003 года, 17 декабря в разных странах отмечается Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости (International Day to End Violence Against Sex Workers), инициатором проведения которого выступила международная организация "Сеть организаций, выступающих в защиту прав секс-работников".

Приметы и праздники 17 декабря: что нельзя делать в этот день

Приметы 17 декабря

  • Сильные морозы - холодно будет еще долгое время.

  • Красный закат предвещает теплую погоду.

  • Дым из трубы стелется по земле – день будет теплым.

Приметы и праздники 17 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 17 декабря

  • Нельзя стирать, белить, месить глину – это считается грехом. Также нельзя прясть и заниматься домашними делами.

  • Без особой необходимости не выходите вечером из дома.

  • Старайтесь в этот день не злословить и ни с кем не ссориться.

Приметы и праздники 17 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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Автор
Мария Дидык
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