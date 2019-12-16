Приметы и праздники 17 декабря: что нельзя делать в этот день

17 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День работника государственной исполнительной службы Украины и Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День работника государственной исполнительной службы Украины

День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года ежегодно 17 декабря.

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Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

Ежегодно, начиная с 2003 года, 17 декабря в разных странах отмечается Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости (International Day to End Violence Against Sex Workers), инициатором проведения которого выступила международная организация "Сеть организаций, выступающих в защиту прав секс-работников".

Приметы 17 декабря

Сильные морозы - холодно будет еще долгое время.

Красный закат предвещает теплую погоду.

Дым из трубы стелется по земле – день будет теплым.

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Что нельзя делать 17 декабря

Нельзя стирать, белить, месить глину – это считается грехом. Также нельзя прясть и заниматься домашними делами.

Без особой необходимости не выходите вечером из дома.

Старайтесь в этот день не злословить и ни с кем не ссориться.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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