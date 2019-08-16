Приметы и праздники 17 августа: что нельзя делать

17 августа во всем мире и в Украине отмечают следующие праздники и памятные даты: Всемирный день бездомных животных, память святой Евдокии (Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка).

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 17 августа

Всемирный день бездомных животных

Животные pixabay

Отмечается ежегодно в третью субботу августа. Инициатором появления этого события в 1992 году стало Международное общество прав животных. В этот день различные организации и просто неравнодушные люди по всему миру собираются на просветительских и благотворительных мероприятиях, чтобы привлечь внимание к судьбе бездомных животных.

Волонтеры проводят концерты, конкурсы и аукционы, помогающие собрать средства на помощь питомцам. Одна из задач этой даты — пробудить у хозяев зверей сознательное отношение к своей роли.

День памяти преподобномученицы Евдокии (Ии) Римляныни

Евдокия Римляныни azbyka

В этот день православная церковь чтит память преподобной мученицы Евдокии Римляныни. С рождения в Риме ее воспитывали в христианской вере. Во время гонений на христиан персидским царем Сапором была схвачена. В заточении поддерживала узников, многие из которых благодаря ее проповедям вынесли страшные пытки. Слава о Евдокии дошла до самого царя, который приказал подвергнуть узницу особо жестоким пыткам и отрубить голову.

В народе – Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка

Наши предки считали, что с этого дня начинает моросить дождь, поспевает лесная малина, а хозяйки в последний раз собирали огурцы, так как позже они уже не растут. Принято было начинать сбор дикой малины, потому праздник в честь святой Евдокии получил названия Малиновка, Огуречница. А Сеногнойкой ее прозвали, потому что в этот день часто идут дожди и мочит сено.

Приметы 17 августа

Лето - праздники pixabay

Если густой туман подымается над лесом – грибы подоспели.

Грачи вечером летят в южном направлении – к солнечной погоде.

Стрекозы плавно летают высоко над кустарниками – будет ясно и тепло на следующий день.

Что нельзя делать 17 августа

Строго запрещено брать в долг деньги, иначе не настанет материального благополучия. Что-либо продавать также не рекомендуется.

Кто родился 17 августа

Кузьма Скрябін (должен был исполниться 51 года)

Кузьма Скрябин instagram/kuzma_skryabin

Настоящее имя Андрей Кузьменко. Родился в 1968 году – скончался в результате автокатастрофы 2 февраля 2015 года. Легендарный украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер, был лидером группы "Скрябин". Трагедия в день его смерти потрясла всю Украину.

Наталья Ветлицкая cosmo

Советская и российская певица, киноактриса, композитор, поэтесса и танцовщица. Известные композиции: "Я останусь с тобой", "Плей бой", "Глаза цвета Виски", "Глупые мечты", "Какая странная судьба", "Лунный кот" и другие".

Ренат Давлетьяров (58 лет)

Ренат Давлетьяров с молодой женой Стархит

Российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, президент Гильдии продюсеров РФ. Стал режиссером экранизации "А зори здесь тихие..."

Роберт Де Ниро instagram /robertdenirofan

Известный американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премий "Золотой глобус" и "Оскар". Известные роли: "Крестный отец", "Таксист", "Крестный отец 2", "Стажер", "Однажды в Америке", "Пробуждение", "Ронин" и масса других фильмов.

Муслим Магомаев chechenews

Легендарный советский, азербайджанский и российский эстрадный и оперный певец, актер, композитор, народный артист СССР. Родился в 1942 — умер 25 октября 2008 года. На его творчестве выросло несколько поколений музыкантов. В частности, Магомаев выступал в следующих операх: "Свадьба Фигаро" Вольфганга Моцарта, "Волшебная флейта" Моцарта, "Риголетто" Джузеппе Верди, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини и во многих других.

Шон Пенн Pinterest

Известный американский актер и кинорежиссер. Лауреат премии "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк". Призер трех крупнейших кинофестивалей мира: Каннского, Венецианского и Берлинского. Кроме указанных фильмов: "Гений и безумец", "Таинственная река", "Харви Милк", "Игра" и так далее.

Олег Табаков АИФ

Советский и российский актер и режиссер театра и кино, Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Художественный руководитель и директор МХТ им. А. П. Чехова. Родился в 1935 году – умер 12 марта 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Карты Таро предсказывают многим знакам. насыщенный на приключения день. Так, Овнам и Львам следует расслабиться, а вот Девам хорошо потрудиться и отдохнуть с друзьями.

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