Приметы и праздники 17 апреля: что нельзя делать в этот день

Мария Дидык Праздники 23:09, 16.04.2020 Обновлено: 23:23, 16.04.2020

17 апреля в Украине и во всем мире отмечают День пожарной охраны Украины и Великая Пятница.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Великая Пятница

Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.

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День пожарной охраны Украины

В этот день отмечают заслуги сотрудников пожарной охраны, отличившихся при ликвидации пожаров, последствий стихийных бедствий или техногенных катастроф.

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Приметы на 17 апреля

  • Береза распустилась раньше, чем ольха, – лето будет засушливым, и наоборот.

  • Ольха вся усыпана сережками – ждите богатого урожая овса.

  • Ветер дует с северной стороны – ждите дождей.

  • Если ветер дует с юга, то хорошо яровые расти будут.

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Что нельзя делать 17 апреля

  • Запрещено веселиться.

  • Запрещено стирать, гладить, шить, готовить и убирать в этот день нельзя.

  • Также запрещены работы на земле - сеять и сажать что-либо нельзя.

  • Нельзя стричься, прикасаться к острым металлическим предметам.

  • Нельзя проводить крестинны и венчания.

  • Нельзя ругаться, сквернословить, спорить и выяснять отношения.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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