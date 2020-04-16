Приметы и праздники 17 апреля: что нельзя делать в этот день

17 апреля в Украине и во всем мире отмечают День пожарной охраны Украины и Великая Пятница.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Великая Пятница

Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.

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День пожарной охраны Украины

В этот день отмечают заслуги сотрудников пожарной охраны, отличившихся при ликвидации пожаров, последствий стихийных бедствий или техногенных катастроф.

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Приметы на 17 апреля

Береза распустилась раньше, чем ольха, – лето будет засушливым, и наоборот.

Ольха вся усыпана сережками – ждите богатого урожая овса.

Ветер дует с северной стороны – ждите дождей.

Если ветер дует с юга, то хорошо яровые расти будут.

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Что нельзя делать 17 апреля

Запрещено веселиться.

Запрещено стирать, гладить, шить, готовить и убирать в этот день нельзя.

Также запрещены работы на земле - сеять и сажать что-либо нельзя.

Нельзя стричься, прикасаться к острым металлическим предметам.

Нельзя проводить крестинны и венчания.

Нельзя ругаться, сквернословить, спорить и выяснять отношения.

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