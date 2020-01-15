Приметы и праздники 16 января: что нельзя делать в этот день

16 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. В народе в этот день отмечают день Гордия и пророка Малахии. Именины празднуют Ирина и Павел, а также завтра — международный день The Beatles.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День Гордия и пророка Малахия: что нужно делать 16 января

В народе считалось, что именно в этот день нужно провести обряды, которые помогут защитить скот от болезни. Кроме того, люди молились пророку Малахии, чтобы тот излечил их болезни.

А вот хозяйки обязательно готовили что-то из сыра, поскольку это должно было привлечь достаток в дом.

UkrMedia

Что нельзя делать 16 января

В этот день категорически нельзя чем-то хвастаться или гордится;

Также нельзя работать вечером, чтобы не накликать беду

pexels.com

Приметы на 16 января

Если рано светает, значит, вскоре выпадет снег;

Яркий месяц на быстрый холод;

Звезды ярко сияют - ждите ясной погоде;

На деревьях заметный пушистый иней - ближайшие дни будут ясными и без дождей;

Какой будет погода 16 января, таким будет и март - теплым или холодным.

pexels.com

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