Приметы и праздники 16 января: что нельзя делать в этот день

16 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. В народе в этот день отмечают день Гордия и пророка Малахии. Именины празднуют Ирина и Павел, а также завтра — международный день The Beatles.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
День Гордия и пророка Малахия: что нужно делать 16 января
В народе считалось, что именно в этот день нужно провести обряды, которые помогут защитить скот от болезни. Кроме того, люди молились пророку Малахии, чтобы тот излечил их болезни.
А вот хозяйки обязательно готовили что-то из сыра, поскольку это должно было привлечь достаток в дом.
UkrMedia
Что нельзя делать 16 января
В этот день категорически нельзя чем-то хвастаться или гордится;
Также нельзя работать вечером, чтобы не накликать беду
pexels.com
Приметы на 16 января
Если рано светает, значит, вскоре выпадет снег;
Яркий месяц на быстрый холод;
Звезды ярко сияют - ждите ясной погоде;
На деревьях заметный пушистый иней - ближайшие дни будут ясными и без дождей;
Какой будет погода 16 января, таким будет и март - теплым или холодным.
pexels.com
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