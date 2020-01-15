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15 января • обновлено в 21:31
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Приметы и праздники 16 января: что нельзя делать в этот день

1.5т
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16 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. В народе в этот день отмечают день Гордия и пророка Малахии. Именины празднуют Ирина и Павел, а также завтра — международный день The Beatles.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День Гордия и пророка Малахия: что нужно делать 16 января

В народе считалось, что именно в этот день нужно провести обряды, которые помогут защитить скот от болезни. Кроме того, люди молились пророку Малахии, чтобы тот излечил их болезни.

А вот хозяйки обязательно готовили что-то из сыра, поскольку это должно было привлечь достаток в дом.

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Приметы и праздники 16 января: что нельзя делать в этот день

UkrMedia

Что нельзя делать 16 января

  • В этот день категорически нельзя чем-то хвастаться или гордится;

  • Также нельзя работать вечером, чтобы не накликать беду

Приметы и праздники 16 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы на 16 января

  • Если рано светает, значит, вскоре выпадет снег;

  • Яркий месяц на быстрый холод;

  • Звезды ярко сияют - ждите ясной погоде;

  • На деревьях заметный пушистый иней - ближайшие дни будут ясными и без дождей;

  • Какой будет погода 16 января, таким будет и март - теплым или холодным.

Приметы и праздники 16 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Юрко Медянык
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