Приметы и праздники 16 сентября: что нельзя делать

16 сентября отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий.

Международный день охраны озонового слоя, День рождения Джульетты – OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

16 сентября в итальянском городе Вероне отмечают праздник – День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини.

Хотя на момент событий, описанных в трагедии "Ромео и Джульетта", главной героине еще не исполнилось 14-ти лет, в Верону до сих пор приходят письма от всех влюбленных, адресованные Джульетте, с просьбами дать совет или напутствие в нелегкой любовной ситуации.

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/49/114) провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). Дата установлена в память о подписании Монреальского протокола (1987) по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года.

Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: "Сохрани небо: защити себя – защити озоновый слой".

Приметы на 16 сентября

Гром гремит – к долгой и теплой осени.

Теплый день – к поздней весне.

Красный закат – к холодам или заморозкам.

Если день туманным выдался, то полевые работы пройдут спокойно и легко.

Туман в полнолуние или новолуние – к ясной погоде.

Дождь после обеда – к затяжному ненастью.

Большие муравейники – к суровой зиме.

На елях шишек много – зима будет теплой.

Мало ягод и грибов – следующий год будет неурожайным.

Чтобы защитить домашнюю скотину от порчи – на скотном дворе нужно старую обувь повесить.

Чтобы беду на себя не накликать, смотреться в зеркало 16 сентября нужно как можно реже.

Родились 16 сентября

В этот день исполняется 94 год со дня рождения великого блюзмена Би Би Кинга. Король блюза начал выступать на сцене в 40-е года прошлого века, а сошел чо сцены лишь в 2006. За это время он он завоевал славу наиболее уважаемого, успешного, узнаваемого блюзмена не только в США, но и по всему миру.

В 2011 году журнал Rolling Stone поставил Би Би Кинга на 6 месте в списке "100 лучших гитаристов всех времен".

Знаменитому фокуснику Дэвиду Копперфильду в этот день исполняется 63 года. Дэвид стал профессиональным иллюзионистом в 12 лет, через четыре года он уже преподавал в Нью-Йоркском университете, обучая студентов магии. В 22 года Копперфильд получил приглашение на телевидение и вскоре стал мировой знаменитостью.

