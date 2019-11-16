Приметы и праздники 16 ноября: что нельзя делать

16 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых стоит обратить внимание на День работников радио, телевидения и связи Украины.

Также отмечают Международный день, посвященный терпимости, в народе – Анна Холодная, а день ангела у Анны и Сергея. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

16 ноября – праздники

День работников радио, телевидения и связи Украины

День работников радио, телевидение и связи Украины Иллюстрация

Установлен Указом Президента Украины от 11 ноября 1994 года в поддержку инициативы работников радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли Украины. Отмечается ежегодно 16 ноября. Девиз: "Мы работаем, чтобы Украина стала развитым информационным государством".

Международный день, посвященный терпимости

День терпимости Pinterest

В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать Международный день терпимости. Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди различны, но равны в своих достоинствах и правах. Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.

Анна Холодная

Анна Всеволодовна Азбука веры

В этот день почитают память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича. Она была помолвлена с византийским царевичем, однако брак не состоялся, и княжна решила посвятить себя служению богу. На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, а девушки брались за рукоделие.

16 ноября – приметы

Лед на реке стоит – к хорошему урожаю хлеба.

Мороз к вечеру – к теплой зиме.

Утром мороз ударил – к обильному снегопаду.

Мыши роют ямы – к похолоданию.

Снег лежит, а листья еще не осыпались – год будет неурожайным.

Дым из трубы столбом идет – к морозу.

16 ноября – что нельзя делать

В этот день запрещено беременным женщинам работать, прясть, если часто болела голова, а также нужно воздержаться от стирки и уборки.

Кто родился 16 ноября

Александр Малинин (61 год)

Александр Малинин instagram/alexandr_malinin

Советский и российский эстрадный певец, композитор, актер, преподаватель академического вокала, Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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