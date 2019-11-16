Приметы и праздники 16 ноября: что нельзя делать

16 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых стоит обратить внимание на День работников радио, телевидения и связи Украины.
Также отмечают Международный день, посвященный терпимости, в народе – Анна Холодная, а день ангела у Анны и Сергея. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.
16 ноября – праздники
День работников радио, телевидения и связи Украины
День работников радио, телевидение и связи Украины
Иллюстрация
Установлен Указом Президента Украины от 11 ноября 1994 года в поддержку инициативы работников радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли Украины. Отмечается ежегодно 16 ноября. Девиз: "Мы работаем, чтобы Украина стала развитым информационным государством".
Международный день, посвященный терпимости
День терпимости
В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать Международный день терпимости. Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди различны, но равны в своих достоинствах и правах. Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.
Анна Холодная
Анна Всеволодовна
Азбука веры
В этот день почитают память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича. Она была помолвлена с византийским царевичем, однако брак не состоялся, и княжна решила посвятить себя служению богу. На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, а девушки брались за рукоделие.
16 ноября – приметы
Лед на реке стоит – к хорошему урожаю хлеба.
Мороз к вечеру – к теплой зиме.
Утром мороз ударил – к обильному снегопаду.
Мыши роют ямы – к похолоданию.
Снег лежит, а листья еще не осыпались – год будет неурожайным.
Дым из трубы столбом идет – к морозу.
16 ноября – что нельзя делать
В этот день запрещено беременным женщинам работать, прясть, если часто болела голова, а также нужно воздержаться от стирки и уборки.
Кто родился 16 ноября
Александр Малинин (61 год)
Александр Малинин
instagram/alexandr_malinin
Советский и российский эстрадный певец, композитор, актер, преподаватель академического вокала, Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.
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