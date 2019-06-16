Приметы и праздники 16 июня 2019: что нельзя делать

16 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат: Троицу, День медицинского работника, День отца.

Также празднуется Международный день африканского ребенка (День защиты детей Африки), Международный день семейных денежных переводов, День Авиации Армении. А приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит 14 июня для истории.

Праздники 16 июня 2019

Троица – один из главных христианских праздников, отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей называется, потому что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

Троица pravmir.ru

День медицинского работника – утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Отмечают в Украине, России, Беларуси, Армении, Казахстане каждое третье воскресенье июня.

День медика pixabay

День отца – изначальнопоявился в США. Женщина по имени Сонора Смарт в 1909 году во время церковной службы, посвященной Дню матери, подумала о том, что ее и еще пятерых детей воспитывал отец. Она подумала, что мужчина должен знать, какой он особенный человек. Сонора обратилась к местным властям с предложением учредить новый праздник. Вскоре это событие стало популярным в Великобритании, Нидерландах, Франции, Китае, Японии, Украине, России, Беларуси и других странах.

День отца pixabay

День защиты детей Африки – был учрежден по инициативе Организации африканского единства. Впервые был отмечен в 1991 году, и с тех пор основной темой мероприятий, проводимых в рамках Дня по всему миру, стало привлечение внимания мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни.

День защиты детей Африки pixabay

Дата была выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга с требованиями повысить качество школьного образования и отстаивая право обучения на родном языке.

По народному календарю 16 июня – День Лукьяна (Лукьян-ветреник, Лука-ветряник, Лука-ветряк).

Что нельзя делать 16 июня

Выполнять тяжелую работу по дому и в огороде, тревожить землю.

Стричься и красить волосы, купаться в водоемах и реках.

Выходить замуж / жениться.

Ссориться, конфликтовать, проявлять злобу и похожие чувства.

Пить спиртные напитки, много есть.

Приметы 16 июня

Если на Лукьяна случится гроза – сенокос будет плохим.

Если вихрь медленно поднимается кверху и долго вращается – погода будет ясная.

Если собака мало ест и плохо спит – к дождю.

Если совки кричат – к ненастью.

Туман утром стелется по воде – к солнечной погоде.

Ветер южный – скоро вырастут яровые хлеба.

Ветер северо-западный – будет сырая погода;

Ветер северо-восточный – ждать проливных дождей.

Весь день идет дождь — к урожаю грибов.

Кто родился 16 июня

Анатолий Чубайс – российский политический деятель, 64 года. Вошел в большую политику в начале 90-х в момент развала СССР. Глобальная приватизация в РФ связана с его именем.

Анатолий Чубайс Интерфакс

Арнольд Вослу – 57 лет. Получил широкую известность после работ в фильмах "Трудная мишень", "Мумия" и "Мумия возвращается", "Титаник".

Арнольд Вослу кадр из фильма "Мумия"

Юлия Латынина – 53 года. Российский журналист, теле- и радиоведущая, кандидат экономических наук, автор экономических триллеров. В 1999 году была удостоена звания "Человек года" "за успехи в экономической журналистике".

Юлия Латынина МедиаНяня

Джон Чо – 45 лет. Американский актер. Начинал карьеру с эпизодических ролей, снялся в одной из серий "Зачарованных". Фильмы: "Американский пирог", "Гарольд и Кумар уходят в отрыв", "Звёздный путь" (2009).

Джон Чо Instagram@johnthecho

Как сообщал OBOZREVATEL, на Троицу принято ходить в церковь и украшать дом зеленью. Существует целый список трав, которые нужно святить. Два растения нести в дом строго запрещено. О том, как поздравить своих родных и близких с Зелеными праздниками, читайте по этой ссылке.

Оригинальные поздравления для отца читайте по ссылке. Еще один праздник – День медицинского сотрудника.

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