Приметы и праздники 16 декабря: что нельзя делать в этот день

16 декабря родились украинская певица Анна Седокова и композитор Людвиг ван Бетховен.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Если снег на талую землю ложится, то будет неурожай.

Если снега мало, то следующий год будет неурожайным.

Ни в коем случае не вникайте в конфликты с мужем или женой.

Постарайтесь в этот день не петь и не кричать.

Не выходите за пределы дома от полуночи до трех часов ночи.

Не рассказывайте никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.