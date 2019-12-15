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Приметы и праздники 16 декабря: что нельзя делать в этот день

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16 декабря родились украинская певица Анна Седокова и композитор Людвиг ван Бетховен.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 16 декабря: что нельзя делать в этот день
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Приметы 16 декабря

  • Если снега мало, то следующий год будет неурожайным.

  • Если снег на талую землю ложится, то будет неурожай.

  • Снегирь под окном чирикает — жди оттепели.

  • Дрова трещат в печке — скоро наступят морозы.

  • Звезды "прыгают" — грядет метель и стужа.

Приметы и праздники 16 декабря: что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 16 декабря

  • Ни в коем случае не вникайте в конфликты с мужем или женой.

  • Постарайтесь в этот день не петь и не кричать.

  • Не выходите за пределы дома от полуночи до трех часов ночи.

  • Не рассказывайте никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.

  • Не давайте никому этого дня обещание, ведь, скорее всего, вы его не сможете выполнить.

Приметы и праздники 16 декабря: что нельзя делать в этот день

Родились 16 декабря

1770 — Людвиг ван Бетховен (ум. 1827), немецкий композитор.

Приметы и праздники 16 декабря: что нельзя делать в этот день

1982 — Анна Седокова, украинская певица.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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Автор
Мария Дидык
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