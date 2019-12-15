Приметы и праздники 16 декабря: что нельзя делать в этот день

16 декабря родились украинская певица Анна Седокова и композитор Людвиг ван Бетховен.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
Приметы 16 декабря
Если снега мало, то следующий год будет неурожайным.
Если снег на талую землю ложится, то будет неурожай.
Снегирь под окном чирикает — жди оттепели.
Дрова трещат в печке — скоро наступят морозы.
Звезды "прыгают" — грядет метель и стужа.
Что нельзя делать 16 декабря
Ни в коем случае не вникайте в конфликты с мужем или женой.
Постарайтесь в этот день не петь и не кричать.
Не выходите за пределы дома от полуночи до трех часов ночи.
Не рассказывайте никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.
Не давайте никому этого дня обещание, ведь, скорее всего, вы его не сможете выполнить.
Родились 16 декабря
1770 — Людвиг ван Бетховен (ум. 1827), немецкий композитор.
1982 — Анна Седокова, украинская певица.
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