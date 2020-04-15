Приметы и праздники 16 апреля: что нельзя делать в этот день

Мария Дидык Праздники 21:19, 15.04.2020

16 апреля в Украине и во всем мире отмечают Чистый четверг 2020 и Международный день голоса.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

Чистый четверг

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.

Международный день голоса

Цель учреждения Международного дня голоса – привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса – дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания.

pexels.com

Приметы 16 апреля

  • Если мать-и-мачеха зацвела, то ночью случится что-то плохое.

  • Долгие раскаты грома в этот день – ждите непогоды на несколько дней вперед.

  • Дождь 16 апреля – весна будет поздней и мрачной.

  • В грозу 16 апреля слышен гром – вскоре начнется непогода.

pexels.com

Что нельзя делать 16 апреля

  • Нельзя разводить в доме беспорядок.

  • В этот день нельзя лениться убирать.

  • Нельзя одалживать деньги и выносить из дома ценные вещи.

  • Нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты в этот день.

  • Не стоит копить обиды, ссориться, провоцировать конфликтные ситуации.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

Украинцам грозит массовая безработица из-за коронавируса: что ждет рынок труда

Бывшая хостес и бармен-кассир: сеть привела в недоумение новая помощница Шмыгаля

Что происходит с брошенными ЖК "Укрбуд": интервью с президентом "Киевгорстроя"

В Китае подтвердили новый путь передачи коронавируса: заразиться может любой

О бюджете, карантине и "потере 5 млрд на НДС": интервью с главой налоговой Верлановым