Приметы и праздники 16 апреля: что нельзя делать в этот день

16 апреля в Украине и во всем мире отмечают Чистый четверг 2020 и Международный день голоса.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Чистый четверг

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.

Международный день голоса

Цель учреждения Международного дня голоса – привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса – дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания.

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Приметы 16 апреля

Если мать-и-мачеха зацвела, то ночью случится что-то плохое.

Долгие раскаты грома в этот день – ждите непогоды на несколько дней вперед.

Дождь 16 апреля – весна будет поздней и мрачной.

В грозу 16 апреля слышен гром – вскоре начнется непогода.

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Что нельзя делать 16 апреля

Нельзя разводить в доме беспорядок.

В этот день нельзя лениться убирать.

Нельзя одалживать деньги и выносить из дома ценные вещи.

Нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты в этот день.

Не стоит копить обиды, ссориться, провоцировать конфликтные ситуации.

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