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15 апреля • обновлено в 22:04
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Приметы и праздники 16 апреля: что нельзя делать в этот день

1.2т
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16 апреля в Украине и во всем мире отмечают Чистый четверг 2020 и Международный день голоса.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 16 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Чистый четверг

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.

Приметы и праздники 16 апреля: что нельзя делать в этот день

Международный день голоса

Цель учреждения Международного дня голоса – привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса – дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания.

Приметы и праздники 16 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 16 апреля

  • Если мать-и-мачеха зацвела, то ночью случится что-то плохое.

  • Долгие раскаты грома в этот день – ждите непогоды на несколько дней вперед.

  • Дождь 16 апреля – весна будет поздней и мрачной.

  • В грозу 16 апреля слышен гром – вскоре начнется непогода.

Приметы и праздники 16 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 16 апреля

  • Нельзя разводить в доме беспорядок.

  • В этот день нельзя лениться убирать.

  • Нельзя одалживать деньги и выносить из дома ценные вещи.

  • Нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты в этот день.

  • Не стоит копить обиды, ссориться, провоцировать конфликтные ситуации.

Приметы и праздники 16 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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