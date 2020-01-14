Приметы и праздники 15 января: что нельзя делать в этот день

15 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, в этот день в Украине православной церковью отмечается День памяти святого Серафима Саровского, а в народном календаре славян 15 января известен как Сильвестров день.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День святого Серафима

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15 января православные верующие отмечают преставление преподобного Серафима Саровского. Это один из самых почитаемых православных святых, чудотворец. Преподобный сам отражал нападения дьявола, взяв на себя подвиг столпничества, молился на камне тысячу ночей.

Сильвестров день

Сильвестров день, или день Кура и Курки, – день народного календаря славян. Название дня происходит от имени святого Сильвестра. В этот день восточные славяне чистили курятники, а болгары – хлева буйволов; заговаривали лихорадку, гадали о погоде через девять месяцев.

UkrMedia

Что нельзя делать 15 января

На Сильвестра, обычно старались не есть мясо. Особенно это касалось птицы – чтобы счастье из дома не упорхнуло.

Согласно лунному календарю, 15 января лучше отложить судебные дела, скандалы в этот день противопоказаны.

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Приметы на 15 января

Если петух рано запел – ждать оттепели.

Если петух запел поздно вечером – ждать перемены погоды.

Вечерняя облачность свидетельствовала о перемене погоды.

Снежная буря 15 января сулит крепкие морозы в ближайшие дни.

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