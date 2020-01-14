Главная Новости
14 января • обновлено в 21:07
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Приметы и праздники 15 января: что нельзя делать в этот день

1.5т
Читать материал на украинском

15 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, в этот день в Украине православной церковью отмечается День памяти святого Серафима Саровского, а в народном календаре славян 15 января известен как Сильвестров день.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День святого Серафима

Приметы и праздники 15 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
Зима отменяется: синоптик порадовала теплой погодой в Украине

15 января православные верующие отмечают преставление преподобного Серафима Саровского. Это один из самых почитаемых православных святых, чудотворец. Преподобный сам отражал нападения дьявола, взяв на себя подвиг столпничества, молился на камне тысячу ночей.

Сильвестров день

Сильвестров день, или день Кура и Курки, – день народного календаря славян. Название дня происходит от имени святого Сильвестра. В этот день восточные славяне чистили курятники, а болгары – хлева буйволов; заговаривали лихорадку, гадали о погоде через девять месяцев.

Приметы и праздники 15 января: что нельзя делать в этот день

UkrMedia

Что нельзя делать 15 января

На Сильвестра, обычно старались не есть мясо. Особенно это касалось птицы – чтобы счастье из дома не упорхнуло.

Согласно лунному календарю, 15 января лучше отложить судебные дела, скандалы в этот день противопоказаны.

Приметы и праздники 15 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы на 15 января

Если петух рано запел – ждать оттепели.

Если петух запел поздно вечером – ждать перемены погоды.

Вечерняя облачность свидетельствовала о перемене погоды.

Снежная буря 15 января сулит крепкие морозы в ближайшие дни.

Приметы и праздники 15 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
лунный календарь календарь традиции праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги