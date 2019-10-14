Приметы и праздники 15 октября: что категорически нельзя делать

14 октября в Украине и во всем мире отмечаются несколько необычных праздников, среди которых Всемирный день мытья рук, День белой трости и Международный день сельских женщин.

В народе – Куприянов день в честь священномученика Киприана и святой мученицы Иустины, день ангела Андрея и Анны. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 15 октября

Праздники 15 октября

Всемирный день мытья рук

День мытья рук pixabay

Впервые праздник отмечался в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Инициатором был детский фонд Организации Объединенных Наций. Медики напоминают: через грязные руки в организм попадают возбудители холеры, вирусной пневмонии, гепатита, гриппа и ОРВИ. Цель праздника – привлечь внимание общественности к необходимости гигиенической процедуры.

Международный день белой трости

День белой трости protothema

Этот праздник является символом незрячего человека. Дата призывает помнить о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности. По данным ВОЗ, в мире поражены слепотой 36 млн человек, еще 253 млн – имеют пониженное зрение.

Международный день сельских женщин

Международній день сельских женщин Depositphotos

Утвержден Генассамблеей ООН в 2007 году. Этот праздник признает "важнейшую роль сельских женщин, в том числе тех, кто принадлежит к коренным народам, их вклад в ускорение развития сельского хозяйства, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах".

Куприянов день

Киприан и Иустина "Православ"

Православные в этот день почитают память священномученика Киприана и святой мученицы Иустины. В народе верили, что они спасают от нечисти и чар. В этот период начинается сильный листопад. Также с этого дня разрешалось ходить на болота и собирать клюкву, а крестьяне начинали сеять на зиму.

Куприянов день - сбор клюквы pixabay

Приметы 15 октября

Иней появился – к сухой и солнечной погоде.

Сильный дождь с ветром – к холодной зиме.

Сильный листопад – к похолоданию.

Снег выпал – зима наступит через 40 дней.

Восточный или северный ветер – к холодной зиме.

Журавли громко курлычут — к дождю.

Лебедь летит — к снегу.

Домашняя птица нахохлилась – к непогоде.

Что нельзя делать 15 октября

В этот день запрещено ссориться и обижаться. Также нельзя употреблять спиртные напитки, взывать или упоминать беса и грешить.

Кто родился 15 октября

Николай Басков instagram/nikolaibaskov

Российский эстрадный и оперный певец, Народный артист Украины, Мастер искусств Молдовы, Народный артист РФ, телеведущий. Его называют "золотым голосом России".

Андрей Бутин (56 лет)

Андрей Бутин Ruskino

Российский актер театра и кино. Фильмы и сериалы: "Склифосовский", "Моя прекрасная няня", "Папины дочки", "Кто в доме хозяин", "Марш Турецкого", "Побег" и другие.

Вячеслав Бутусов instagram/butusov.official

Советский и российский рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius, "Ю-Питер", "Орден Славы", общественный деятель, Заслуженный артист РФ.

Степан Бандера – день смерти

Родился 1 января 1909 года. Украинский политический деятель, проводник ОУН-УПА, Герой Украины. В подполье был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук. Является одним из авторов Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. В 1941 году – домашний арест, с 15 сентября 1941 года – центральная Берлинская тюрьма. В 1942-1944 года – концлагерь Заксенхаузен в бункере "Целленбау".

15 октября 1959 года Бандера был найден залитым кровью в подъезде дома. Причиной смерти был яд. Богдан Сташинский выстрелил в лицо струей раствора цианистого калия.

Как сообщал OBOZREVATEL, после 15 октября и до конца месяца у православных будет еще пять однодневных постов.

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