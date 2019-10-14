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14 октября • обновлено в 21:11
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Приметы и праздники 15 октября: что категорически нельзя делать

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14 октября в Украине и во всем мире отмечаются несколько необычных праздников, среди которых Всемирный день мытья рук, День белой трости и Международный день сельских женщин.

В народе – Куприянов день в честь священномученика Киприана и святой мученицы Иустины, день ангела Андрея и Анны. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 15 октября

Праздники 15 октября

Праздники 15 октября

Всемирный день мытья рук

День мытья рук

День мытья рук

pixabay

Впервые праздник отмечался в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Инициатором был детский фонд Организации Объединенных Наций. Медики напоминают: через грязные руки в организм попадают возбудители холеры, вирусной пневмонии, гепатита, гриппа и ОРВИ. Цель праздника – привлечь внимание общественности к необходимости гигиенической процедуры.

Международный день белой трости

День белой трости

День белой трости

protothema

Этот праздник является символом незрячего человека. Дата призывает помнить о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности. По данным ВОЗ, в мире поражены слепотой 36 млн человек, еще 253 млн – имеют пониженное зрение.

Международный день сельских женщин

Международній день сельских женщин

Международній день сельских женщин

Depositphotos

Утвержден Генассамблеей ООН в 2007 году. Этот праздник признает "важнейшую роль сельских женщин, в том числе тех, кто принадлежит к коренным народам, их вклад в ускорение развития сельского хозяйства, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах".

Куприянов день

Киприан и Иустина

Киприан и Иустина

"Православ"

Православные в этот день почитают память священномученика Киприана и святой мученицы Иустины. В народе верили, что они спасают от нечисти и чар. В этот период начинается сильный листопад. Также с этого дня разрешалось ходить на болота и собирать клюкву, а крестьяне начинали сеять на зиму.

Куприянов день - сбор клюквы

Куприянов день - сбор клюквы

pixabay

Приметы 15 октября

  • Иней появился – к сухой и солнечной погоде.

  • Сильный дождь с ветром – к холодной зиме.

  • Сильный листопад – к похолоданию.

  • Снег выпал – зима наступит через 40 дней.

  • Восточный или северный ветер – к холодной зиме.

  • Журавли громко курлычут — к дождю.

  • Лебедь летит — к снегу.

  • Домашняя птица нахохлилась – к непогоде.

Что нельзя делать 15 октября

В этот день запрещено ссориться и обижаться. Также нельзя употреблять спиртные напитки, взывать или упоминать беса и грешить.

Кто родился 15 октября

Николай Басков (43 года)

Николай Басков

Николай Басков

instagram/nikolaibaskov

Российский эстрадный и оперный певец, Народный артист Украины, Мастер искусств Молдовы, Народный артист РФ, телеведущий. Его называют "золотым голосом России".

Андрей Бутин (56 лет)

Андрей Бутин

Андрей Бутин

Ruskino

Российский актер театра и кино. Фильмы и сериалы: "Склифосовский", "Моя прекрасная няня", "Папины дочки", "Кто в доме хозяин", "Марш Турецкого", "Побег" и другие.

Вячеслав Бутусов (58 лет)

Вячеслав Бутусов

Вячеслав Бутусов

instagram/butusov.official

Советский и российский рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius, "Ю-Питер", "Орден Славы", общественный деятель, Заслуженный артист РФ.

Степан Бандера – день смерти

Приметы и праздники 15 октября: что категорически нельзя делать

Родился 1 января 1909 года. Украинский политический деятель, проводник ОУН-УПА, Герой Украины. В подполье был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук. Является одним из авторов Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. В 1941 году – домашний арест, с 15 сентября 1941 года – центральная Берлинская тюрьма. В 1942-1944 года – концлагерь Заксенхаузен в бункере "Целленбау".

15 октября 1959 года Бандера был найден залитым кровью в подъезде дома. Причиной смерти был яд. Богдан Сташинский выстрелил в лицо струей раствора цианистого калия.

Как сообщал OBOZREVATEL, после 15 октября и до конца месяца у православных будет еще пять однодневных постов.

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Персоны
Степан Бандера Вячеслав Бутусов Николай Басков
Место
Украина
Тег
праздник
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