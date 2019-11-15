Приметы и праздники 15 ноября: что нельзя делать

15 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых стоит отметить День вторичной переработки мусора.

У православных – Празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской, в народе – Акиндин и Пигасий, а день ангела у Константина. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

15 ноября – праздники

День вторичной переработки мусора

Вторичная переработка мусора pixabay

Главная цель – привлечь внимание властей, общественности и промышленных структур к этой теме. Задачи вторичной обработки – решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.

Празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской

Икона Божьей Матери Одигитрия (Шуйская) Азвука веры

15 ноября церковь чтит чудотворную икону Божьей Матери Шуйской (Смоленской), написанную в 1654–1655 годах в Воскресенском приходе города Шуи Владимирской епархии. Святому лику приписывают много чудесных исцелений, особенно от глазных болезней. Есть предание, что от иконы получили исцеление от беснования отрок Иаков и многие другие больные.

Акиндин и Пигасий

Святые мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор, Анемподист Православие

В этот день православные почитают память святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство в 4 веке. В народе в это время активно сушили зерно, разводя под ним огонь.

15 ноября – приметы

Снег выпал – к половодью.

Дороги замерзли – через неделю будет оттепель.

Галки собираются в стаи – к снегопаду.

Вечером туман – к сильному ветру.

Вокруг луны темный круг видно – к вьюге.

Кошка спит целые сутки – к заморозкам.

15 ноября – что нельзя делать

В этот день запрещено общаться с чужаками, ругаться и отдавать долги, а также путешествовать или отправляться в командировку.

Кто родился 15 ноября

Роман Бессмертный facebook/bezsmertnyi

Украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук, народный депутат Украины II, III, IV и V созывов.

Александр Квасневський (65 лет)

Александр Квасневський bbc.com

Польский государственный и политический деятель, президент Республики Польша в 1995—2005 годах.

Роберто Кавалли (79 лет)

Роберто Кавалли instagram/robertocavalli

Знаменитый итальянский дизайнер одежды, основатель модного бренда Roberto Cavalli.

Алексей Серов instagram/alexeiserov

Российский певец, солист группы "Дискотека Авария".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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