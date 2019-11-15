Приметы и праздники 15 ноября: что нельзя делать

15 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых стоит отметить День вторичной переработки мусора.
У православных – Празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской, в народе – Акиндин и Пигасий, а день ангела у Константина. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.
15 ноября – праздники
День вторичной переработки мусора
Вторичная переработка мусора
pixabay
Главная цель – привлечь внимание властей, общественности и промышленных структур к этой теме. Задачи вторичной обработки – решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.
Празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской
Икона Божьей Матери Одигитрия (Шуйская)
Азвука веры
15 ноября церковь чтит чудотворную икону Божьей Матери Шуйской (Смоленской), написанную в 1654–1655 годах в Воскресенском приходе города Шуи Владимирской епархии. Святому лику приписывают много чудесных исцелений, особенно от глазных болезней. Есть предание, что от иконы получили исцеление от беснования отрок Иаков и многие другие больные.
Акиндин и Пигасий
Святые мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор, Анемподист
Православие
В этот день православные почитают память святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство в 4 веке. В народе в это время активно сушили зерно, разводя под ним огонь.
15 ноября – приметы
Снег выпал – к половодью.
Дороги замерзли – через неделю будет оттепель.
Галки собираются в стаи – к снегопаду.
Вечером туман – к сильному ветру.
Вокруг луны темный круг видно – к вьюге.
Кошка спит целые сутки – к заморозкам.
15 ноября – что нельзя делать
В этот день запрещено общаться с чужаками, ругаться и отдавать долги, а также путешествовать или отправляться в командировку.
Кто родился 15 ноября
Роман Бессмертный (54 года)
Роман Бессмертный
facebook/bezsmertnyi
Украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук, народный депутат Украины II, III, IV и V созывов.
Александр Квасневський (65 лет)
Александр Квасневський
bbc.com
Польский государственный и политический деятель, президент Республики Польша в 1995—2005 годах.
Роберто Кавалли (79 лет)
Роберто Кавалли
instagram/robertocavalli
Знаменитый итальянский дизайнер одежды, основатель модного бренда Roberto Cavalli.
Алексей Серов (45 лет)
Алексей Серов
instagram/alexeiserov
Российский певец, солист группы "Дискотека Авария".
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!