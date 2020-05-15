Приметы и праздники 15 мая: что нельзя делать в этот день

15 мая в мире отмечают Международный день семьи, Международный день защиты климата и День отказника от военной службы по убеждениям совести.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
Международный день семьи
Фото: virtualtaganrog.ru
Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью привлечь внимание людей в мире к проблемам семьи.
Международный день защиты климата
Этот праздник учрежден ООН с целью защиты и привлечения внимания общественности к проблеме изменения климата.
Фото: ок-уфимский.рф
Учреждение праздника стало своего рода ответом на призыв метеорологов защищать климат, как важный ресурс, который влияет на благосостояние многих поколений. В этот день важно не только говорить о проблемах климата, но также указывать на пути и перспективы их решения.
Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести
Фото: bykvu.com
Этот праздник был учрежден в Копенгагене в 1981 году в честь людей, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию.
Народные приметы на 15 мая
Сегодня также отмечается день памяти князей Бориса и Глеба. В этот день начинают петь соловьи, поэтому его называют "Соловьиным".
Фото: spectator.co.uk
С Бориса и Глеба начинают петь соловьи – значит, скоро лето.
Если кукушка спела скорее от соловья – лето будет теплым и ясным.
Если закат ясный – такое же будет и лето.
Кто утром услышит соловьиные трели – счастливым будет целый год.
Если соловей запел на голые деревья, быть неурожаю плодов в садах.
Что нельзя делать 15 мая
Фото: w-dog.ru
В этот день нельзя ругаться и нельзя пропускать птичье пение.
Также нельзя идти на рыбалку и пересаживать комнатные цветы.
15 мая нельзя давать деньги в долг.
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