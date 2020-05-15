Приметы и праздники 15 мая: что нельзя делать в этот день

15 мая в мире отмечают Международный день семьи, Международный день защиты климата и День отказника от военной службы по убеждениям совести.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Международный день семьи

Фото: virtualtaganrog.ru

Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью привлечь внимание людей в мире к проблемам семьи.

Международный день защиты климата

Этот праздник учрежден ООН с целью защиты и привлечения внимания общественности к проблеме изменения климата.

Фото: ок-уфимский.рф

Учреждение праздника стало своего рода ответом на призыв метеорологов защищать климат, как важный ресурс, который влияет на благосостояние многих поколений. В этот день важно не только говорить о проблемах климата, но также указывать на пути и перспективы их решения.

Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести

Фото: bykvu.com

Этот праздник был учрежден в Копенгагене в 1981 году в честь людей, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию.

Народные приметы на 15 мая

Сегодня также отмечается день памяти князей Бориса и Глеба. В этот день начинают петь соловьи, поэтому его называют "Соловьиным".

Фото: spectator.co.uk

С Бориса и Глеба начинают петь соловьи – значит, скоро лето.

Если кукушка спела скорее от соловья – лето будет теплым и ясным.

Если закат ясный – такое же будет и лето.

Кто утром услышит соловьиные трели – счастливым будет целый год.

Если соловей запел на голые деревья, быть неурожаю плодов в садах.

Что нельзя делать 15 мая

Фото: w-dog.ru

В этот день нельзя ругаться и нельзя пропускать птичье пение.

Также нельзя идти на рыбалку и пересаживать комнатные цветы.

15 мая нельзя давать деньги в долг.

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